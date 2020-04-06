香港洲際酒店曾稱裝修期內不遣散　員工：公司應承咗我先冇搵新工

香港洲際酒店早前公布，將於本月20日關閉並進行裝修，暫定於2022年重新開業，屆時將再次更名為香港麗晶酒店。有指酒店曾於過去向員工表示，裝修期內不會解僱員工，但最終卻遣散大部分員工，涉及約500人。

酒店業工會今日（6日）在社交網，公開數張照片，顯示酒店曾於2017年6月20號向員工宣布，去年初將會局部進行酒店翻新工程，為期12至16個月，強調所有員工均不會被解僱；計劃於2018年3月14日宣布，將延遲一年至本年度初，並再次承諾於工作期間繼續僱用所有員工。

酒店業工會指，洲際酒店曾向員工稱裝修期內不會解僱。（酒店業工會提供）

工會指，為加強員工信心，酒店方面更向員工發出「翻新期間工作安排意向書」，讓員工選擇放假、調部門、其他培訓安排，員工因此曾經深感滿意，願意留低繼續為酒店服務；可惜事與願違，酒店方面出爾反爾，於早前宣佈遣散幾乎所有員工，令逾數百名員工頓時手足無措。

有在香港洲際酒店工作約5年的員工向《香港01》透露，以餐廳為例，酒店方面指會於裝修後6個月內重開，因此有兩至三個月需放無薪假，但之後的三個月可選擇繼續放無薪，或到其他姊妹酒店上堂，「總之唔炒人，照出糧，去姊妹酒店上堂或出去做義工都有糧出。」

他稱2018年有不少員工得悉酒店將會進行裝修，每個月都有20至30人離職，但當酒店推出這個安排後，離職潮亦開始消散，他自己亦因此沒有離職，「之前應承咗我先冇搵工」。

酒店工會代表回應查詢時指，洲際作為大型酒店遣散幾乎所有員工，對業界而言是一個大震盪，他認為現時市道低迷，對打工仔而言是「趁火打劫」，並料未來將有更多中型或大型酒店提早裝修，有利減少停業成本，並趁機裁員節流，待市況轉好時，以較低成本重新僱用人手。