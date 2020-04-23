中國深圳房價暴漲　動力何在？

新冠肺炎疫情之後，中國深圳房價漲幅再度全國領先，逼近7萬元人民幣，暴漲背後的推動力到底是什麼？

《市界》周三（22日）報道，深圳房價再次引發關注。這座南方富裕城市，其房價漲幅一直遙遙領先。

4月16日，中國國家統計局發佈數據，3月份70個大中城市房地產市場價格出現微漲，北上廣深4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為上漲0.2%。其中， 深圳領漲。

對於背後原因，有媒體指向疫情期間深圳政府發佈的「中小微企業貸款貼息項目實施辦法」。

針對疫情，2月初深圳政府下發了一系列針對小微企業的紓困措施，其中有一項內容就包括「對全市產業資金優先用於扶持受疫情影響嚴重的中小微企業，劃撥10%的市級產業專項資金重點用於貸款貼息，貼息期限不超過6個月。

這筆原本用於支持小微企業度過難關的錢，讓炒房客找到了加槓桿的機會。

這也與2016年深圳那波漲價相似，只不過那時候是通過首期貸加槓桿。

當時，銀行、P2P小額貸款公司等機構相繼參與"首期貸"。根據當時人民銀行深圳中心支行的數據顯示，深圳按揭平均成數高，在2015年12月為65%，如果把"首期貸"的槓桿加上，已超過最高貸款成數70%。

上周五（17日），中國銀保監會浙江監管局發佈兩張行政處罰信息公開表，對兩家銀行未有效監管資金，導致個人經營貸款資金進入房地產進行了行政處罰。

分析認為，這也表明中國新一輪房產調控已在路上。