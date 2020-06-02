華為另闢蹊徑突破美國限制　訪問韓國半導體製造商

為應對美國實施的進一步出口管制，華為正在調研其供應鏈的美國技術含量以及尋求其他替代技術。

綜合媒體6月2日報道，美國商務部5月15日宣佈擴大對中國華為公司的禁令，要求那些依賴美國設備和軟件的外國晶片製造商必須取得美國商務部的特許，方可向中國華為公司出口晶片產品。

華為該如何應對隨即成為焦點。

華為被美國製裁，對其佔領世界5G市場產生很大的影響。（Getty）

據韓國傳媒《etnews》報道， 業內人士表示，據悉華為正在調查其供應鏈的合作夥伴是否在使用美國技術。據證實，華為也在調查其半導體設備供應商是否在使用美國技術。

報道認為，儘管還不清楚華為為什麼訪問這些韓國公司，以及他們討論了什麼，但可以根據時間和現況推測，這些訪問與美國政府的制裁有關。華為似乎正在調研可能取代美國設備的韓國設備。

報道又指出，預計華為將尋求與台灣、韓國和日本的公司合作。

華為對抗美國製裁的舉動吸引了韓國半導體產業的目光。華為究竟會為韓國半導體行業創造機會，還是會將該行業拖入愈演愈烈的中美貿易戰之中，現在來看存在許多變數。

不過有一點可以肯定的是，美國對中國半導體產業的打壓愈加嚴厲，將更快加速中國本土企業去美化進程。

另據日本經濟新聞報道，華為已儲備2年份的美國半導體尖端產品。

華為技術仍持續儲備最難取的的美國半導體的尖端產品。華為此舉意在應對美國政府的技術出口管制措施，日本經濟新聞獲悉華為已確保了最多夠用1.5至2年的美國知名半導體廠商的尖端產品庫存，以維持主力業務通信設備及服務器使用的半導體供給。

正在增加庫存的是被稱為「FPGA」的可編碼型晶片。這是用於通信基站重要半導體，其中，賽靈思的FPGA還被用於美軍的最先進隱形戰鬥機「F35」，太空探索及衛星等，因此被認為與國家安全有很深的連結。