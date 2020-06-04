全球航空業迎來破產潮　4個月17家航空公司捱不住

在新冠肺炎疫情的陰霾下，全球出行與旅遊市場需求降至冰點，航空企業已經成為破產法院的「常客」。

《21世紀經濟報道》6月4日報道，2020年2月份以來， 全球共有17家航空公司申請破產或倒閉，範圍覆蓋全球各大洲。 更多的航空公司仍在困境中苦苦掙紮，試圖通過節省開支，縮減經營來維持運營。

事實上，在全球經濟表現疲軟，行業競爭激烈的背景下，2019年全球航空業已經陷入困境， 這一年甚至被稱為全球航空史上破產速度最快的一年 ，印度捷特航空（Jet Airways）、英國托馬斯·庫克集團（Thomas Cook Group plc）、巴西哥倫比亞航空（Avianca Brazil）、法國藍鷹航空（Aigle Azur）等多家航司宣吿破產。

受新冠肺炎疫情影響，出行旅客數量大幅度減少，各大航空公司普遍受到影響。（AP）

2020年的新冠肺炎疫情「黑天鵝」讓航空產業雪上加霜。2月剛開始便有歐洲航空公司走向破產清算。2月11日，意大利第二大航空公司Air Italy決定暫停運營並進行清算。2天后，土耳其航空公司AtlasGlobal暫停運營，申請破產。

4月6日，瑞典支線航空公司Braathens Regional Airlines表示，因新冠病毒的傳播導致需求急劇下降，公司經營困難不得不申請破產重組。2天后，德國漢莎航空旗下的廉價航空公司德國之翼永久關閉。隨後，挪威航空公司表示其瑞典和丹麥的四家子公司已申請破產。4月22日，德國支線航空公司Luftfahrtgesellschaft Walter宣布申請破產。

破產潮迅速蔓延， 連之前盈利能力領先的美國航空公司也開始申請破產。

面對席捲全球的新冠肺炎疫情，很多航空公司開始節省開支，降低營業成本，暫停部分業務。但顯然， 許多航空公司在此次公共衛生事件危機中無法自救。

中國民航管理幹部學院教授鄒建軍近日接受《央視財經》訪問時分析稱，從各家航空公司現金流監測數據來看，大部分的航空公司只可以維持2個月至4個月。 如果政府沒有救助措施，航空公司可能在近一兩個月會進入申請或者是宣吿破產保護的高峰期。

國際航協發佈的報吿指出，新冠肺炎疫情對航空旅行的影響將持續多年，至少在2023年之前，客運量不會回到危機前的水準。