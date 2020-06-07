《路透》：中美關係升溫　聯繫匯率機制對香港至關重要

中國計劃實施香港國安法引發全球關注。媒體認為，在中美衝突上升趨勢明顯加快的時候，港元聯繫匯率機制對香港至關重要。

綜合媒體6月5日報道，中國第十三屆全國人民代表大會5月28日以2,878票贊成、1票反對、6票棄權、1人未有按鍵下，通過了香港《國安法》立法決定草案，這項決定通過時，會場傳出掌聲。

中國人大常委會正式獲授權進行香港《國安法》立法工作，法律通過後將以香港《基本法》附件三的形式頒佈，其中包括「顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力幹預」等法例，預計最快2020年6月通過。

「後疫情時代」中美關係何去何從引發全球關注。（Reuters）

《路透》6月5日報道，美國威脅開始取消香港根據美國法律所享受的優惠待遇，這讓投資者深感不安。這也引發對有36年曆史的與美元掛鈎港元聯繫匯率制度穩定性的擔憂，並促使當地官員發佈幾項保證。

港元兌美元匯率限定在7.75美元至7.85美元區間波動。香港金管局在區間兩端買入和賣出美元，以維持匯處於該區間內。買入港元會減少其供應，從而提振港元，並提高沽空港元的成本。賣出港元則反之。

為了維持該區間，香港官方利率追隨美國貨幣政策。匯率在該交易區間內的波動受雙方市場利率差異左右。香港銀行同業拆息高於美國同業拆息，幫助港元保持強勢，儘管有人擔心會出現與國安法相關的資金外流。

有人擔心，美中緊張關係升級可能導致美國限制香港銀行業獲取美元，從而讓聯繫匯率制終結。

香港金管局總裁余偉文6月2日表示，香港推行聯匯制度的時間比1992年美國給予香港特殊待遇的法案早九年。華盛頓目前正在重新考慮這項法案的條款。

「在過去36年來，聯匯制度曾經歷多次市場震盪的考驗，但一直運作順利，」余偉文6月2日在一篇博文中寫到。「它是香港貨幣金融體系的基石，不會因為外國對香港的政策而改變。」