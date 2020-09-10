15人買賣壹傳媒1.32萬次　「狂trade」都有罪？　專家指取決動機

壹傳媒﹙0282﹚上月中爆炒，餘波未了。警方毒品調查科今日﹙10日﹚拘捕15人，指他們涉嫌干犯「串謀詐騙」及「洗黑錢」，利用WhatsApp作為溝通工具，透過頻繁買賣壹傳媒股票，營造交投熾熱的現象，借舞高弄低股價，從中獲利。

警方指出，今年8月10日至12日，壹傳媒交投異常波動，股票總成交額大幅增至71億元，股價由該月10日的最低位0.075元，上升至11日最高位的1.96元。其後股價急瀉，曾跌至最低位的0.65元，令不少投資者蒙受損失。

事隔逾一個月，警方今日就有人涉嫌操控壹傳媒股價採取行動，以串謀詐騙及處理犯罪得益的「洗黑錢」罪名，拘捕14男1女，年齡介乎22至53歲，其中1名有三合會背景。

15人涉操控壹傳媒股價被捕，警方接載被捕人的車輛下午進入警察總部。

3日交易1.32萬次

該15名人士涉嫌透過「高頻炒賣、製造波幅」，從中圖利。警方指出，在8月10日至12日，他們買賣壹傳媒股票高達1.32萬次，涉及16.9億股，相當於該3日內23.8%的成交股數；涉案的15人從中獲利3,870萬元，其中一人最多獲利2,500萬元。

警方稱，涉事人士透過密集式股票交易，當一些交易指令未被執行時，便以更高價買入相同數量的股票，以製造虛假成交暢旺的現象，並最終在股價高位獲利「派貨」。警方又指，涉事者主要在股價低位作高頻率交易，初期無視盈利與否，主要營造股價不停上升，以及成交暢旺的假象。

警方圖解示壹傳媒3日的成交量。（林振華攝）

警方強調是次並非針對壹傳媒，而是針對有人透過壹傳媒股票進行犯罪交易。對於普通市民一般買賣股票與被捕人士的分別，警方稱一般買賣行為沒有被捕人士行動這樣仔細，因為涉案人士落盤有導向性，他們買賣股票的價錢、時機完全一樣，有別於一些網上投資群組的手法。

譚紹興指「食格仔」無事 關鍵有否製造「假象」

對於有人涉嫌透過高頻交易、製造波幅，香港投資者學會主席譚紹興表示，如果你是「食格仔」，每日透過買賣差價賺取利潤，並不構成任何罪行；但若然動機是製造假象，令市場覺得該公司股票交投暢旺，便會造成虛假交易，干犯《證券及期貨條例》第295條「虛假交易的罪行」。

他又指，倘這15位人士「圍內」自己進行交易，「A賣畀B、B賣畀C」，這樣便可能會干犯造市罪。譚紹興坦言︰「唔難架，好似壹傳媒未炒起之前成交好疏落，最容易圍內炒起」。不過，譚紹興指出一般這類案件通常要4至5年才會出手拘捕涉案人士，是次這麼快便有行動，他笑言︰「可能（涉案者）做得太渣，可能用埋同一間行、同一個經紀」。

根據《證券及期貨條例》第295條，如有人串謀製造某上市公司股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，即構成虛假交易。市場操縱者可能會面臨刑事起訴，一經循公訴程式定罪，最高刑罰為罰款1,000萬元及監禁10年。

8月10日，警方拘捕黎智英及多名壹傳媒高層，該公司股價反而爆炒。（羅君豪攝）

散戶正常交易難墜法網 KOL要注意風險

至於當時有不少KOL呼籲買入壹傳媒股票以示支持該公司，香港調解仲裁中心主席蘇文傑執業律師則指，如果KOL若持有該股票，並呼籲他人買入，有風險構成罪行，但要配合其他因素，例如是直接叫相關人士接貨。不過，要舉證有關連交易是相當困難，而一般市民賣出股票一般不會知道買方身份，亦難以構成相關罪行。

那麼當日有大批市民因應呼籲買入壹傳媒股票，又會否牽涉在內？香港證券業協會主席徐聯安表示，散戶一般交易股票不構成問題，但由於案情中單日有異常的交易量，因而會引人懷疑。理論上，股價波動，不是問題，但徐聯安指出，如果有人合謀抬高股價，以誤導他人入市，又或入市資金來源有問題，便可能干犯相關罪行。