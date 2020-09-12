海港城｜趕限期前用優惠券　逾百市民食肆外排隊　GUCCI再現人龍

早前有商場推出消費換領優惠券活動，由於優惠券將於明日（13日）過期，不少人為趕及優惠結束前花掉手上的優惠券，趁本港「新冠肺炎」第三波疫情逐漸緩和，加上「限聚令」放寬至四人，紛紛外出消費。

早前九龍倉置業（1997）旗下海港城及時代廣場，推出第二輪消費換領優惠券獎賞活動「Always Rewarding」，在海港城每消費滿1,000元，即可獲100元購物優惠券及50元美食優惠券，優惠期明日屆滿。

記者在海港城直擊，見到不少人都手拎優惠券，在不同的食肆門外排隊；其中，蛋糕店Lady M及當文歷餅店門外，均有近百人排隊。

亦有市民趕在最後一刻兌換優惠券。

有市民趕在最後一刻兌換優惠券。（林樂謙攝）

據政府最新統計，7月的零售業總銷貨值的臨時估計為265億元，按年跌23.1%，已連跌18個月，其中受影響最大的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，7月份跌幅達53.7%。

不過記者在現場所見，珠寶行門外有行人停留駐足；名店GUCCI門外亦有逾20人排隊。

《香港01》曾向九龍倉置業查詢優惠券的使用情況，發言人僅表示暫時未有相關的數據；又指，今輪優惠完結後，將於本月14日再推出優惠，顧客同日消費每滿2000元，（最多3張單據）可獲贈300元購物及美食優惠券；消費每滿10,000元可額外獲贈1,000元優惠券；逢星期日可享雙倍獎賞。