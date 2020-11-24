港交所推新平台Synapse　優化滬深港通結算流程　提升市場競爭力

港交所（0388 ) 公告，開發滬深港通交易結算加速平台HKEX Synapse（Synapse），進一步提高滬深港通交易結算效率和透明度，預計明年開始邀請用戶進行測試，2022年第一季度正式投入使用。

Synapse將利用DAML智能合約簡化滬深港通北向交易的交易後工作流程，以透明、安全和可靠的方式提高市場參與者的結算效率和能力。

港交所將與美國證券存管結算公司（DTCC）合作，將Synapse與DTCC的機構交易處理（Institutional Trade Processing） 服務連接起來，讓全球投資者和在港交所參與者在此平台使用DTCC綜合分倉匹配平台服務，又享用交易確認和結算通知流程的自動化。

Synapse將幫助參與滬深港通北向交易的國際機構投資者更好地管理跨時區交易後流程，尤其是能滿足內地證券市場的T+0結算周期要求。

港交所行政總裁李小加表示，作為港交所最新的滬深港通創新服務，Synapse將為參與滬深港通北向交易的國際投資者帶來便利。港交所希望通過擁抱新科技來不斷提高其市場競爭力。是次合作帶動共同開發新的滬深港通優化措施，不斷完善這一具有里程碑意義的互聯互通機制。