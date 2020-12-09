新冠肺炎│疫情下內地家庭債務暴增3800億美元

國際清算銀行（Bank for International Settlements，BIS）最新數據顯示，今年上半年內地家庭債務暴增約3,800億美元，這加劇了中國經濟的一大弱點。

據美國《華爾街日報》報道，內地工業增加值和出口在今年推動了中國經濟的復甦，除此之外，另一重要支柱就是房地產投資的持續快速上升。在過去17年中，有16年的內房地產投資增長超過國內生產總值（GDP）增長，2020年亦可能如此。

報道指，今年大多數國家的利率也大幅下降，但人民銀行並沒有隨波逐流。這意味着美國借款人至少還可以對房地產貸款進行再融資，而內地借款人的債務成本基本上不變。

數據顯示，上半年中國家庭債務暴增約3,800億美元，幾乎是美國增量的四倍。（Getty Image）

據估計，內房空置數量大約相當於城市住房總量的五分之一。租房市場發展仍不充分，即使存在，收益率一般也遠低於國債。曾主要向工業企業提供貸款的銀行現在房貸業務規模越來越大，這似乎已侵蝕了中國經濟的潛力，因為資金從更有生產用途的行業轉向了房地產。

考慮到疫情蔓延程度的差異和對國家財政的廣泛影響，目前債務與GDP之比可能會有誤導性。中國經濟受到的影響相對較輕，但今年首六個月，內地家庭債務相對於GDP的比例依然上升了3.9個百分點，超過大多數國家。目前中國的這一比例為59.1%，高於德國等一些發達經濟體，也遠高於韓國或日本在可比發展階段的水平。