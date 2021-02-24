港交所戴志堅：上調股票印花稅前未被諮詢　現難判斷實際影響

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-24 19:14

財政司司長陳茂波於新一份財政預算案中提出，將股票交易印花稅稅率，由目前買賣雙方各收0.1%，增加至0.13%。消息公布後，港股今日大跌逾900點，港交所（0388）股價挫近9%。港交所代理集團行政總裁戴志堅表示，政府計劃提高股票印花稅稅率，之前並無諮詢港交所；認為市場需要時間消化消息，現階段難以判斷是否對交投量有影響。同時指出香港不單靠交易成本低來吸引投資者，仍有很多其它因素吸引投資者買賣港股，如上市公司選擇多。

港股通去年淨流入創新高，今年是否可以持續？戴志堅指，內地投資者現時需要更多投資渠道，香港是較易接觸的市場，對他們來說是一個很方便的選擇。內地愈來愈多資金需要尋找投資機會，料可以支持港股通持續錄得淨流入。但目前沒有時間表推出「ETF互聯互通」，以及A股指數期貨。

至於政府在財政預算案內亦提及，港交所會檢視整體第二上市制度。港交所上市主管陳翊庭說，目前透過上市規則19C章作第二上市的中概股，需要證明其為「創新產業公司」，惟早前聽到很多公司聲音，認為這方面有放寬空間，港交所正在研究，未來會在適當的時候公布諮詢詳情。

市傳港交所正研究引入SPAC上市機制，戴志堅指會考慮所有上市方式，「港交所會參考其他國際市場成功的方式及途徑，但不會照抄。」