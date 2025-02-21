富衛力爭年內推指數型萬用壽險　滿足高端客需要

保監局最快首季內發布指數型萬用壽險（IUL）監管指引，富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，IUL產品發展上已準備就緒，希望能成為業界首批推出的公司之一。該產品可讓高端客有更多選擇安排財富管理和資產傳承，除了因為面向專業投資者而未能經網上渠道銷售外，代理人、經紀和銀行保險渠道預計都會有不俗反應。



對於保監局今年擬就醫保業務進行檢討，他就表示，醫保產品有周期性，當業界蝕錢時會加價，然後錄得利潤，競爭激烈時減價再錄虧損，長遠而言，歡迎保監就醫保業務進行檢討，富衛作為業界一份子，亦希望可以更有效提供合理賠償，否則最終加保費會損害消費者利益，或引發更多市民回到公營醫療。

去年營運表現方面，余栢堅說，以保單數目計，保障產品佔七成，儲蓄產品佔三成；保障型產品方面，富衛現時有9隻自願醫保，銷售表現最好的是主打家庭概念，將保障由投保人擴闊至家人的產品，內地醫療保障需求亦正在增加，未來會研究和更多第三方合作，提升內地醫療服務的能力。

他又指出表示，現時愈來愈多港人北上消費甚至生活，連同多年來訪港和移民到港的內地人，大灣區交流進一步緊密，公司希望今年推出更多市場創新的保障產品，以及擴大保障覆蓋範圍，例如更多具跨境元素的產品。