恒指現階段不宜「估頂」　港交所有望創新高｜許繹彬

港股氣勢如虹，其強勢亦冠絕全球股票市場。昨日（2月26日），適逢香港公布最新一份財政預算案，恒指全日「高開高走」。一開市就升穿23200點，午後可能受惠財政預算案內指為現行已在香港交易所（0388）掛牌買賣的人民幣櫃台，現正全速進行技術準備，目的是將此類產品納入「港股通」。此舉除為推動更多股票以人民幣交易，從而提升市場流動性外，未來相信在納入港股通的優勢下，將有更多內地投資者所熟悉並在港上市的中概股份會實施雙櫃台上市，因而有望帶動更多北水南下，成交亦會因此增多。



故此，消息一出，最直接受惠的股份相信不用多問，港交所股價立即飆升超過5%，並創造出本月高位；除港交所發功外，在本月港股升浪中較為低沉的美團（3690）亦突然崛起，急升近10%；再配合其他重磅科技股，如股王騰訊（0700）﹑阿里巴巴（9988）﹑小米（1810）及京東（9618） (ATMXJ)的聯合發功下，恒指升幅一度擴大至939點，高見23973點的3年高位。即使最終全日只升753點，報23,787點，但升幅肯定已經冠絕全球，成交更達3,701億元。截至昨日，恒指單計2月份升幅已達近4,000點，成交則保持在3,000億元以上，氣勢可謂一時無兩，更可用「吐氣揚眉」來形容如今的香港股票市場。

投資者期待兩會舉行

本周港股其實曾在外圍影響下，一度作出調整。美國總統特朗普上周簽署「美國優先投資政策」備忘錄，限制美國退休基金及捐贈型基金投資中國半導體、人工智能(AI)等高科技行業等；港股曾因此不利消息，一度跌穿22800點水平。但有份投資港股的力量好像毫無懼色，其戰鬥力更比預期中堅韌，在資金的湧進下，跌幅明顯收窄，更逐步令23000點失而復得。投資者對港股仍保持信心，相信是因為憧憬國內在下周二及三(3月4、5日)開始的兩會會議上，除會有政策推動振興經濟外，或會有新一輪AI的指引等，這將會是兩會會議的重要議程。在現行港股一直有著「欲罷不能」的升勢下，投資者每遇大市調整時，反而伺機加注入市，因而往往出現「低開高走」的情況。

筆者認為，投資者對下周國內舉行的兩會充滿憧憬，並非「無跡可尋」；事緣國內在兩會前宣布擬發行1萬億元人民幣特別國債，並為6大國有銀行注資，儘管沒有細節，但已傳出首先向交通銀行（3328）和農業銀行（1288）注資4,000億元人民幣，預計最快6月底完成。此外，人工智能(AI)熱潮仍然停不了。2月25日在深圳召開的「深圳市七屆人大六次會議第一次全體會議暨開幕會」上，邀請了不少外國領事官員參加，但今次現場卻並未設有同聲傳譯員；而是次則率先啟用全國首個政務級AI大模型同聲傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，此軟件也安排在外國領事官員所佩戴的耳機設置內，可同步使用口譯旁聽功能；而領事官員座位前特設的4個螢幕，會即時將會議內容同步轉化為英文顯示。

InnAIO AI翻譯大模型表現令人驚艷

該翻譯軟件的政策術語翻譯準確率高達98.6%，反應時間快達0.5秒，暫相信是全球最快的傳譯軟件。由此可見，不期然會令人憧憬在下周北京所舉行的兩會會議上，會再有圍繞AI或DeepSeek等話題，實屬理所當然，投資者不妨拭目以待。

談回港股，由於成交持續高企，在北水及外資不斷湧進下，現階段相信不要估計恒指的頂部是在哪裡，大漲小回，低開高走，高開高走，相信會在國內召開兩會前持續出現。而正因如此，相信短期內成交仍可保持高企，而在芸芸「領頭羊」已先後創下52周新高下，唯獨真正成交暢旺的受惠股——港交所與去年十月高位397.8元仍有一段距離，投資者不妨留意其股價會否有機會再創高峰。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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