港交所CEO陳翊庭稱推進多元化戰略　重點拓展FIC市場

港交所（0388）行政總裁陳翊庭於網誌內指出，作爲香港資本市場的核心市場基礎設施，港交所在連接中國與世界方面擁有獨特的優勢，創建了獨一無二的市場互聯互通機制。同時也積極推進多元化戰略，提升業務抵禦市場波動的能力，並要與時俱進、提前布局未來的機遇。



她指出在過程中已經建立了多元化的產品生態圈，並且還在繼續努力。展望未來，固定收益和貨幣 (FIC) 市場將是港交所重點拓展的領域之一。

內地固定收益市場規模10年增5倍

她表示在過去十年，中國內地的固定收益市場迅速發展，規模激增了五倍，目前已經高達24.6萬億美元，位居全球第二。中國內地一直在推動市場改革，包括加強與全球市場的互聯互通。在政策的大力支持下，港交所預期內地固定收益市場將持續高速增長，而且，內地固定收益市場與離岸固定收益市場的互聯互通也將增強。這將爲全球投資者分享中國成長的紅利帶來巨大的全新機遇。

陳翊庭指出爲了方便全球投資者分享這一機遇，港交所一直在積極建設固定收益和貨幣市場，豐富相關産品和服務，優化平台。多元化的投資者群體是構建市場流動性和韌性的基石。債券通已成爲國際投資者進入中國內地固定收益市場的一個重要渠道，自 2017 年推出以來，其北向通的日均成交額每年都屢創新高，這些國際投資者爲香港發展固定收益市場奠定了良好的基礎。

正如股票市場的發展離不開股票衍生品的支持一樣，債券市場的繁榮也離不開固定收益衍生品的發展。固定收益市場的另一個基石就是運作良好的衍生品市場，它讓投資者可以有效地管理風險。爲此，香港交易所提供了多種匯率期貨，還建設了專爲場外交易的利率和貨幣衍生品提供結算服務的金融基礎設施（場外交易結算公司），並積極參與互換通的建設、連接在岸和離岸市場。在互換通的巨大貢獻下，場外交易結算量近年來快速增長，2024年香港交易所場外結算公司結算的衍生品合約名義價值創歷史新高，達1.19萬億美元，較2023年增長142%。

與迅清結算合作提升交易後證券基礙設施

她又表示會致力於不斷豐富風險管理産品，今年1月起開始接受境外投資者使用債券通持倉中的在岸國債和政策性金融債作為北向互換通的抵押品，並正在籌備在香港推出中國國債期貨。

陳翊庭指出迎來了香港固定收益和貨幣生態圈建設的一個新的里程碑，港交所剛剛宣布與迅清結算合作，共同提升香港的交易後證券基礎設施，支持香港固定收益及貨幣産品生態圈的長期發展。迅清結算負責協助香港金融管理局營運債務工具中央結算系統（CMU），是香港的固定收益中央證券託管平台，託管著6,100億美元等值的資產。

她指出合作將成爲未來市場發展的關鍵推動力，希望爲投資者提供更豐富的流動性管理工具，增強人民幣債券的吸引力，進而推動人民幣國際化。債券現貨市場和衍生品市場的發展將釋放強大的飛輪效應，期貨和互換市場的流動性將推動價格發現能力的增強、融資成本的降低，並爲債券發行市場增加流動性，這將爲固定收益和貨幣生態圈創造一個持續增長的良性循環。

提升港國際金融中心地位

陳翊庭表示發展固定收益和貨幣市場需要付出長期的努力，但今天宣布的合作是一個重要的突破，因爲它讓我們朝著構建一個完整的固定收益産品生態圈又走近了一步，相信這個生態圈的形成將進一步提升香港作爲國際金融中心、全球風險管理中心和離岸人民幣樞紐的地位。