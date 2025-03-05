PAObank獲保險代理牌照　與平安香港及富衛達成合作協議

數字銀行PAObank宣佈獲保監局頒發保險代理機構牌照，並與中國平安保險（香港）有限公司及富衛香港分別簽署戰略合作協議，正式進軍保險業務，同時提供一般保險及人壽保險，為個人客戶帶來全線上的無縫投保體驗。



提供一般保險及人壽保險

PAObank 與平安香港達成銀保夥伴合作協議，以平安香港多年的一般保險經驗為堅實後盾，為個人客戶推出一系列多元化且靈活的保險產品，包括汽車保險、旅遊保險和家居保險方案，滿足客戶對各類保障的需求。

同時，PAObank 與富衛進一步深化合作關係，繼展開香港首個銀保「商業數據通」合作，促進不同界別的數據流轉，為香港金融體系的數據整合及應用帶來突破；PAObank 與富衛將合作層面擴大至個人銀行，為客戶提供人壽保險產品。

中小企及個人銀行業務雙線發展

透過結合金融科技和應用程式介面（API）技術，PAObank與保險公司平台對接，實現全線上的一站式投保服務。客戶在彈指之間即可購買保險，享受更便捷、無縫且安全的投保體驗，只需幾個步驟，便可為自己和家人帶來可靠的保障。

PAObank行政總裁黄欣保先生表示，獲發保險代理機構牌照為個人銀行業務發展的重要里程碑，與平安香港及富衛達成戰略合作協議，聯手提供專業及貼近市場需求的保險產品，進一步擴大個人客戶的金融服務範疇。除了定期存款、保險等服務，今年將會加緊腳步，為個人客戶陸續推出更多元化的保險產品。PAObank未來會中小企及個人銀行業務雙線發展，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更大的價值。