兩會期間內需股值得關注　海爾智家盡享優勢｜許繹彬

港股在整個二月份持續強勢，更曾締造出24076點的半年高位，成交更超過4,000億元。二月份港股持續出現升勢，香港一洗過去三年被外間譽為「國際金融中心遺址」、港股永遠只屬「割韭菜」及「外資提款機」的污名。港股在上月能夠如此堅挺，相信居功至偉的是國內DeepSeek為全球所帶來的無限驚喜，此驚喜不但令中國人強起來，更令在港上市的、與DeepSeek扯上關係的科技股均直接受惠，資金不斷湧進此類股份。



而無論在港股環境順逆時均不離不棄的「北水」，因國內股票市場未能全面覆蓋與DeepSeek有關的受恵股份，因而令北水力度在過去一個月突然猛力灌溉，亦是令港股吐氣揚眉的主因。不過，在美國總統特朗普上任「滿月」之時，其突然再發動「貿戰特襲」，宣布在周二（3月4日）起，對進口中國貨額外加徵10%關稅，連同早前已加徵的10%，合共徵收20%關稅，同時又再對鄰國墨西哥和加拿大徵收25%關稅。這次「特襲」可謂殺市場一個措手不及，令全球金融市場即時進入緊急狀態，股市及油金匯等商品，以至一直炒得瘋狂的加密貨幣，均上演一幕「直落無水花」的高台跳水；美元則再度轉強，美匯指數曾一度高見107.45，美元兌人民幣再次逼近7.3水平。故此，一向強勢的港股在2月最後一個交易日，雖跌穿23000點收場，但全月仍有近2,800點進帳，總算吐氣揚眉。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於日前發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

股神評特朗普關稅措施如戰爭行為

對於「狂人」特朗普上任以來胡亂徵收關稅，美國政界出奇地毫無反應；但商界終於難以忍受。有「股神」之稱的巴菲特亦有開腔抨擊，指特朗普開徵的懲罰性關稅可引發通脹及損害消費者利益，更直言關稅在某程度上根本是一種「戰爭行為」。這位在投資市場上有着舉足輕重地位的股神，認為特朗普的極端貿易政策如同「玩火」，最後可能是引火自焚，更指其行為會擦槍走火，最後全世界根本沒有贏家。

市場亦靜觀中國會否實施新一輪反制行動，因而令已累積一定升幅的港股本周開始呈現反覆向下的格局。對港股市場而言，上月天朗氣清，但本月突然存有陰霾，不利消息接踵而來，市場再度出現巨型「抽水」行動。比亞迪（1211）以每股333至345元完成配股集資435.1億元，扣除雜費後淨集資額433.83億元，成為自2021年美團（3690）破紀錄集資100億美元後，港股近4年來最大額的配股集資。投資者擔心「抽水」潮會相繼席捲大型藍籌股，因而影響入市意欲。

而狂人自發動「貿易恐襲」後，繼續延伸戰線，其狂妄及我行我素的言論再度發功，並主動向外媒表示，不滿中國、日本和其他國家壓低本國貨幣匯率的手段，更透露已致電中國國家領導人和日本首相，強調「這些國家不能繼續讓本國貨幣貶值」，變相拖垮包括拖拉機生產商卡特彼勒等在內的美國傳統製造商，並埋怨此舉令當地企業很難從中競爭，做法對美國不公平。

內地目前正值兩會，內需可能會是會議中關注的議題，因而預料在港上市的內需股可能因此受惠，當中海爾智家等家電股亦有可能會受關注。(資料圖片)

兩會開幕港股重拾升勢

該言論一出，令投資者不禁悲從中來，擔心繼「貿易戰」後，狂人欲發動全球「貨幣戰」。在市場觀望氣氛濃厚下，大市總成交回落近2,500億元，是近月最少，北水亦結束連續7日淨流入，轉淨流出12億元。在林林總總的不利消息下，投資者難免產生港股短期已「見頂」的想法，因此開始轉呔做「淡」，令淡倉期指及熊證街貨量急升，亦屬正常現象。正當投資者開始絕望之際，中國政府終於宣布一連串反制措施，國務院關稅稅則委員會宣布，自下周一（3月10日）起對美國部分進口商品加徵10%至15%關稅；商務部則公布，將25間美國實體列入出口管制管控名單及不可靠實體清單，同時針對美國相關光纖產品發起首宗反規避調查，亦在世界貿易組織爭端解決機制下起訴美方舉動。再者，正在北京舉行的全國人大會議，提出經濟增長目標為5%左右，預算赤字率按4%左右安排，並擬發超長期特別國債1.3萬億元人民幣及特別國債5,000億元人民幣。在反制行動及人大會議上推出務實挽救經濟措施下，港股突然作出大幅反彈，除再度升穿23000點外，更曾一度高見23636點，又再向24000點進攻。

筆者認為，即使港股曾作出深度調整，但調整幅度亦只是逐級而下，並非「急瀉」，回落至22,600點附近便開始觸底而上；即使短短三個交易日的調整，亦見有一定的買盤護航，可見市底仍強。但美中不足的是，成交有所回落，令波幅可能變相會增大；加上國內仍在進行全國人大會議，在會議中任何一個提議或建議，足以左右港股的走勢。在市況未明朗下，衍生市場的流向好容易令散戶輪為被屠宰對象，建議投資者不應在衍生市場上過分進取。而投資領頭份子的科技股或藍籌股，在市底仍強下，相信仍可以有著「攻守兼備」的功能。適逢國內舉行兩會，內需可能會是會議中關注的議題，因而預料在港上市的內需股可能因此受惠，當中家電股亦有可能會受關注，建議不妨留意海爾智家（6690），其業務盡享優勢。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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