港交所CEO陳翊庭︰國際金融中心遺址說法已不攻自破

去年初有關香港已成「國際金融中心遺址」說法一度盛行。港交所（0388）行政總裁陳翊庭出席港台節目時指出，有關說法已不攻自破，認為從新股市場﹑交易量已足以完全推翻有關說法。



陳翊庭指出有關說法始於2023年底﹑2024年初。當時港股低迷，可是經過多方努力，目前已有成績。她又指出去年港股市場共有71隻新股掛牌，集資額為880億元。今年年初至今已有11隻新股掛牌，並有逾百間公司排隊上市。

冀港股市場成具流季性市場

陳翊庭進一步指出港股成交額已有大幅進步，日均成交額由2023年的1,000億元增至2024年的1,320億元，今年內則暫時達到2,000億元。她希望香港市場成為具流動性市場，認為交投活躍才能吸引投資者，又指出於惡劣天氣下港股照常開市是提升市場流動性措施。

在2月份有3日成交額逾4,000億元。陳翊庭指出近期因應內地人工智能突破，令海外投資者注意到新機遇，並透過香港作投資及探索；又指出4,000多億元成交額中，頗大部份來自世界各地投資者，認為香港可扮演中間橋樑角色。