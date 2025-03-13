內地監管機構據報要求四大內銀 研究為新世界提供額外融資
撰文：張偉倫
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《彭博》引述消息指，美國另類投資管理公司Ares Management Corp.最近幾周接觸至少兩間銀行，擬以折扣價收購他們持有的新世界（0017）債券，並希望參與到該公司再融資過程中。
報道引述消息指，Ares沒有具體說明向兩間銀行提供的折扣幅度或金額，而這些銀行幾乎沒有接觸的興趣，並稱Ares所提要求目前狀況尚不清楚。Ares發言人不予置評。
去年，Ares尋求收購龍光（3380）與合景泰富（1813）香港豪宅項目貸款的多數權益，但不成功。
傳四大內銀尋向新世界額外提供融資途徑
另一方面，信貸情報與資料供應商Octus引述知情人士指出，內地監管機構上月召開會議，要求建行（0939）﹑農行（1288）﹑工行（1398）及中行（3988）維持對新世界現有信用額度，並尋找向新世界提供額外融資途徑。四大行正查核目前對新世界的風險敞口，及評估敞口可能增加的後果。
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