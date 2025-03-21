小鵬汽車推超快充電樁　擬下半年落地灣仔　在港累交付約1千輛車

小鵬汽車（9868）在港新開旗艦店，位於灣仔合和廣場，佔地逾11,500平方呎。公司同步推出超快充電樁來港，公司香港及澳門總經理譚志聰表示，今次帶來超快充電樁，功率達360kwh，預計最快今年下半年可在港落地。



此外，公司旗下七座MPV X9正式公佈定價，「一換一」售價61.99萬元起，由即日起至於4月13日預訂的車主，可享受早鳥優惠，即售價59.99萬元起。



正物色灣仔商場 新充電樁功率達360kwh

對於在港的快充佈局，譚志聰表示，目前正在灣仔物色商場以及人流密集熱鬧的地段，但並未透露具體投資額。

他表示，此前在港落地的充電樁，功率包括50kwh及200kwh兩種，位於灣仔和九龍。今次的快充產品，則可大幅提升充電速度，車輛電量從10%到80%，只需耗時20分鐘。同時，公司也與一站式電動車充電品牌Cornerstone合作，將品牌充電站擴充至港九新界。

小鵬擬推超快充電樁來港，正物色商場及人流密集場地。

在港車輛交付約1千輛 今年銷售目標進取

他續透露，目前在港交付約四位數，即為1千輛，對於今年的銷售目標，他就形容為「進取」，希望可以成為在港排名第二，乃至更靠前的純電動內地品牌。對於今次的X9定價，公司也認為非常有競爭力。

而提及小鵬旗下MONA新系列，主打低價路線，是否有意引入香港，他就回應指，會考慮將更多車型帶來香港，同時也希望進軍東南亞市場。

談及內地銷售情況，小鵬名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地續稱，今年首2個月，小鵬汽車在內地的交付量都位列新能源車企的第一，且此種成績，是在每年1月都為汽車銷售淡季的情形下。其預計，今年首季的交付量，將按年增長超過3倍。

小鵬汽車（9868）在港新開旗艦店，位於灣仔合和廣場，佔地逾11500平方呎。

已在港申請遙控泊車

此外，遙控泊車系統的批准啟用，也備受市場關注。小鵬指，已經向官方遞交申請，只待運輸署批准通過，且公司為首批遞交申請的企業。