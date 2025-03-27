內地提振消費措施有望出台　李寧或會受惠｜許繹彬

港股今年首季快將完結，用「苦盡甘來」及「吐氣揚眉」來形容，相信投資者絕對認同。儘管現階段24000點大關不保，但如用今年首個交易日19932點起步，截至昨日（即26日）的23483點計算，港股已累積升幅超過3,500點之多。在DeepSeek及AI新概念的效應下，成交更是脫胎換骨，更曾一度急升至超過3,000億元以上，即使臨近本季尾段有顯著回落的跡象，但仍能保持近2,000億元或以上，總算給一直對港股不離不棄的投資者有所交代。



港股於本月下旬確實給人後勁不繼的感覺，在三次嘗試穿25,000點水平不成功後，就開始顯著回落，更持續回落至10天線（即23972點）以下，成交更顯著出現縮減的現象，昨日更只有不足2,000億元，是DeepSeek及AI熱潮後的首次。突然開始「走樣」的原因，當然是今年以來由美國引發的全球關稅問題至今仍然揮之不去，市場一直靜候特朗普會隨時宣布新一輪關稅措施。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

比亞迪及小米先後抽水

儘管市場認為徵收關稅範圍會有所縮減，但「狂人」經常有出人意表的行為，令投資者時刻保持最高警覺，實屬正常現象。即使港股過去好像完全沒有因為關稅問題而影響升勢，但始終累計已有一定升幅，投資者「唔怕一萬最怕萬一」，先行持盈保泰，不敢進取，時機成熟才作部署，亦屬理智的想法。再者，市場又再有公司出現「抽水」行為，繼上回車王比亞迪（1211）在三月初作出配售435億元的抽水行動後，另一隻被外界認為似乎想轉型為車股的小米（1810）又在本周初公布，以配股價53.25元，發行8億股小米B類股份，集資額達426億元。由於兩隻在本季有著極好表現及帶領港股「衝上雲霄」的代表，突然先後出現大額抽水行為，因而令投資者於本月的投資策略有所改變，由「積極進攻」改為「且戰且退」。

小米日前宣布配股集資426億元。（資料圖片）

在投資氣氛受影響下，不少獲利盤湧現；而不少科技股在踏入3月份開始派發「成績表」，即使表現優異，但仍出現沽壓。以美團（3690）為例，第四季調整純利達98億元，按年增長125%，優於市場預期，但市場擔心美團因加大國際擴張而存在不確定的隠憂；加上美團要為騎手繳納社保，擔心其利潤有所影響，美團股價因而持續受壓，導致接下來準備公布業績的科技股，股價亦出現調整。與DeepSeek及AI扯上關係的股份，近期亦升勢不再，股價持續出現調整；而首批受惠者阿里巴巴（9988）的主席蔡崇信更指出，人工智能（AI）數據中心建設出現泡沫，認為市場未來對人工智能發展及應用的熱情可能會減退，更應要謹慎對待產能過剩的問題，令DeepSeek及AI等股份好像失去光環。

美股回暖港股回吐

筆者認為，港股畢竟在今年首季走勢非常凌厲，更可謂跑嬴全球主要股票市場；但現實始終歸於現實，在公布的經濟數據未見改善下，即使市場有很多概念消息，對升勢刺激可能只會較為短暫。在上述種種因素下，加上受累美國關稅政策，令全球經濟恐陷衰退風險。而目前市場欠缺利好消息承接下，投資者變得審慎，因而令港股近期波幅收窄。適逢期指月結及季結快將來臨，相信短期內只能在23000點至24000點徘徊，要突破可能需要大成交配合。而兩大巨企比亞迪（1211）及小米（1810）先後作出大型配股集資行動，令外界憂慮更多公司因而效法，加入「抽水」行列，引發配股集資潮，而車股、內房及科技股會是最大可能加入「抽水」行列。

過去港股能夠在全球市場「突圍而出」，成交暢旺，相信亦是因為美股市場在首季持續出現急速調整，令部分資金流入港股市場，令港股變強，外間更形容此現象為「東升西降」。但近日美股有回暖的跡象，而一直持續高企的港股則呈現獲利回吐，投資者有可能將資金抽調回美股市場博反彈，未來港股是否會繼續「東升西降」，或是「西升東降」？投資者必須留意資金的流入流出動向，及成交是否會有所萎縮，建議繼續持盈保泰，無須急進。

許繹彬指出，若內地推服務業補貼計劃，相信體育用品龍頭李寧（2331）因而受惠。

市場上一直視為「滴水成金」的農夫山泉（9633），即使去年純利及收入仍有所增長，但增幅不足1%，分別按年升0.36%及0.53%，較2023年增幅42.19%及28.36%大幅下滑，主業包裝飲用水收入更急跌21.27%至159.52億元，可見國內的內需消費問題仍未見改善。未來，相信中央政府會再為提振消費而煞費思量，據報其有意為服務業進行補貼計劃，包括旅遊、觀光、體育等行業，補貼計劃可能會於今年下半年推出；若真有其事，體育用品龍頭李寧（2331）相信因而受惠。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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