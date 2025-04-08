美股｜道指收跌349點　日內曾瀉1700點　納指反升　中概股挫5.1%

市場憂慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施損害經濟，以及其威脅對中國再加徵關稅。美股周一（4月7日）經歷過山車式波動，3大指數早段瀉逾4%，之後一度大幅反彈，未幾再度回落。3大指數至收市個別發展，道指收跌349點，納指則微升0.10%。



圖為2025年4月7日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

阿里巴巴跌逾9% 恒指夜期低水175點

道指收市報37,965.60點，跌349.26點或0.91%，為去年5月；納指收報15,603.26點，升15.48點或 0.10%；標普500指數收報5,062.25點，跌11.83點或0.23%。

道指早段最多曾跌1,703點或4.4%，期間曾倒升最多892點或2.3%；納指最多曾跌803點或5.1%，期間曾倒升704點或4.5%；標指最多跌239點或4.7%。期間曾倒升172點或3.4%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升跌5.12%。其中，阿里巴巴跌9.14%。

恒指夜市期指收報19,653點，跌127點，較恒指收市19,828點，低水175點，成交84,667張。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

蘋果挫逾3.6% 英偉達則升逾3.5%

重磅股個別發展，蘋果收市跌3.67%，為跌幅最大道指成份股。Tesla跌2.56%。英偉達（Nvidia）則反升3.53%，每股收報97.64美元，Amazon亦漲2.49%。