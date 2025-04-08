美股｜道指收跌349點 日內曾瀉1700點 納指反升 中概股挫5.1%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場憂慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施損害經濟，以及其威脅對中國再加徵關稅。美股周一（4月7日）經歷過山車式波動，3大指數早段瀉逾4%，之後一度大幅反彈，未幾再度回落。3大指數至收市個別發展，道指收跌349點，納指則微升0.10%。
阿里巴巴跌逾9% 恒指夜期低水175點
道指收市報37,965.60點，跌349.26點或0.91%，為去年5月；納指收報15,603.26點，升15.48點或 0.10%；標普500指數收報5,062.25點，跌11.83點或0.23%。
道指早段最多曾跌1,703點或4.4%，期間曾倒升最多892點或2.3%；納指最多曾跌803點或5.1%，期間曾倒升704點或4.5%；標指最多跌239點或4.7%。期間曾倒升172點或3.4%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升跌5.12%。其中，阿里巴巴跌9.14%。
恒指夜市期指收報19,653點，跌127點，較恒指收市19,828點，低水175點，成交84,667張。
蘋果挫逾3.6% 英偉達則升逾3.5%
重磅股個別發展，蘋果收市跌3.67%，為跌幅最大道指成份股。Tesla跌2.56%。英偉達（Nvidia）則反升3.53%，每股收報97.64美元，Amazon亦漲2.49%。
美國關稅｜美股開市前籲國民勇敢別傻 特朗普：最終會有偉大成果特朗普要求中國收回對美34%反制關稅：否則對華貨品徵額外50%關稅美股｜ 3大指數瀉逾4%後收窄 蘋果Tesla挫逾半成 中概股跌7%關稅戰亂局 白宮否認特朗普考慮暫停關稅措施90天：假新聞美國關稅｜股市暴挫 加密貨幣也大跌 幣圈單日逾45萬人爆倉