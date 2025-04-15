關稅戰｜道指收市升312點 納指升0.64% 蘋果飆逾7%後回順
撰文：蕭通
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美國上周暫緩電子產品加徵「對等關稅」，雖然政府已表明將公布新措施，但美股周一（4月14日）仍然上揚，為連續第二個交易日上漲。道指最曾升565點，至收市仍漲312點；納指最多曾漲2.46%，至收市升0.64%。其中，蘋果日內最多曾漲逾7%，至收市升2.21%，每股收報202.52美元。
中概股指數收漲3.23% 恒指夜期高水168點
道指收市報40,524.79點，升312.08點或0.78%；納指收報16,831.48點，升107.03點或0.64%；標普500指數收報5,405.97點，升42.61點或0.79%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升3.23%。其中，阿里巴巴升5.79%。
恒指夜市期指收報21,585點，升169點或0.79%，較恒指收市21,417點，高水168點，成交19,166張。
Tesla升3.8%後大幅收窄
重磅科技股表現不一，Tesla一度升3.8%，至收市縮窄至升0.02%；Alphabet升1.23%。Nvidia則跌0.20%、微軟跌0.16%、Meta跌0.13% 。
此外，高盛（Goldman Sachs）首季盈利增長 15%，刺激股價漲1.93%。