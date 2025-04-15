關稅戰｜道指收市升312點　納指升0.64%　蘋果飆逾7%後回順

美國上周暫緩電子產品加徵「對等關稅」，雖然政府已表明將公布新措施，但美股周一（4月14日）仍然上揚，為連續第二個交易日上漲。道指最曾升565點，至收市仍漲312點；納指最多曾漲2.46%，至收市升0.64%。其中，蘋果日內最多曾漲逾7%，至收市升2.21%，每股收報202.52美元。



圖為2025年4月7日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲3.23% 恒指夜期高水168點

道指收市報40,524.79點，升312.08點或0.78%；納指收報16,831.48點，升107.03點或0.64%；標普500指數收報5,405.97點，升42.61點或0.79%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升3.23%。其中，阿里巴巴升5.79%。

恒指夜市期指收報21,585點，升169點或0.79%，較恒指收市21,417點，高水168點，成交19,166張。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

Tesla升3.8%後大幅收窄

重磅科技股表現不一，Tesla一度升3.8%，至收市縮窄至升0.02%；Alphabet升1.23%。Nvidia則跌0.20%、微軟跌0.16%、Meta跌0.13% 。

此外，高盛（Goldman Sachs）首季盈利增長 15%，刺激股價漲1.93%。