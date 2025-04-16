談蘋果「製造文化」　特朗普希望iPhone在美生產可行嗎？｜方保僑

2025年，美國前總統特朗普重返白宮後，再次祭出一連串「美國優先」經濟政策，當中最具爭議性的莫過於是對全球徵收進口關稅，尤其針對中國製造的消費性電子產品，包括iPhone等高端智能裝置。白宮對外宣稱，此舉旨在糾正長年累積的貿易逆差，並進一步促使美國品牌如蘋果，將其核心製造業務從亞洲遷回美國本土，重振國內製造基礎。但這項政治理想，在全球供應鏈與製造工藝的現實面前，卻顯得格外脆弱。

誠然，蘋果是iPhone的設計者，但真正掌握製造技術核心的，是代工鴻海(Foxconn)。這並非單純的組裝代工關係，而是蘋果與鴻海長年合作下發展出的高度協同體系。鴻海二十多年來深耕精密機械加工與自動化生產，建立了無可比擬的精密工具與裝配技術，這不單是「設備」，而是整套可複製但極難從零建立的「製造文化」。

以iPhone為例，當中所需的機械治具、組裝夾具、自動化測試系統、甚至每一道零組件的容差控制，都是在中國的鴻海與立訊（Luxshare）工廠經過無數次調校與疊代優化而成。這些核心製造設備與自動化流程，並非可以單靠文件與模型「搬家」至美國工廠就能順利運行。更遑論這些設施需仰賴大量訓練有素的工程師與操作人員，在出廠前完成最後一哩的機台校準與良率優化。

蘋果是iPhone的設計者，但真正掌握製造技術核心的，是代工鴻海(Foxconn)。（資料圖片）

儘管蘋果有能力將部分舊型產品線複製到美國，但在面對每年一度的iPhone換代週期時，誰來開發下一代的製造工具？誰來即時調整新的製程？誰來因應一線測試所帶來的工藝變更？以上皆非投資數十億美元就能立即解決的問題。鴻海與立訊的工程師可以飛到越南、印度建立產線，但特朗普的移民政策，是否允許大量中國籍技術人員赴美，卻是一大問號。

供應鏈問題亦是障礙重重，即使鴻海願意提供所有生產工具，美國本土卻缺乏相應的精密零件供應商，無論是螺絲、金屬機殼、連接器、PCB或是封裝模組，多數皆依賴亞洲工廠即時供貨。在供應鏈斷裂的情況下，生產良率必然下降，產品報廢率飆升，最終導致成本大幅上升。更深層的風險在於，若iPhone轉回美國生產，意味著蘋果將放棄其核心競爭優勢：靈活、低延遲、高彈性的亞洲製造鏈。在中國與東南亞，一款新機型的量產可以在數周內完成擴產，並快速調配上游供應商。這種速度與彈性，在美國極難實現。

美國加徵雙邊關稅，或者收取半導體關稅，並不會促使蘋果重返美國，而只會推高iPhone的售價，轉嫁成本至消費者。長遠而言，若美國真的強推電子業回流，只會加速蘋果在全球市場的競爭力下滑，甚至觸發其他國家對美國科技產品展開反制性貿易措施。屆時，「美國製造」不但無法提振經濟，還可能令美國科技業陷入孤立。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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