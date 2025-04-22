友邦保險(1299)估值合理　買入可等股價向橫行走勢頂進發｜彭偉新

友邦保險是一家在亞太地區領先的獨立上市壽險公司，業務遍及18個市場，包括中國、香港、泰國、新加坡和馬來西亞等。根據預測，2024年友邦的淨利潤將達到6,836百萬美元，並預計在2025年增長至6,951百萬美元，顯示出穩定的增長潛力。此外，預期2025年每股收益（EPS）為0.66美元，顯示出89.1%的年增長率。集團計劃於2025年進行16億美元的股份回購，資本回報率（ROE）預計在2025年將達到16.7%。



集團致力於透過強大的代理渠道及合作夥伴關係推動銷售增長，特別是在香港和泰國市場。然而，保險行業目前面臨周期性挑戰，尤其是在中國市場。內地經濟下行影響了投資產品的整體風險水平，導致市場對高利潤保險產品的需求減少。本地及國際保險企業加大資源爭奪客戶，這迫使各保險企業不斷創新和調整產品組合，以維持市場佔有率。雖然友邦保險在營運成本方面的控制策略有效，但仍需面對來自醫療索賠和市場波動的壓力。因此，友邦的經營焦點將專注於提高資本效率及穩定股東回報。

中國市場有待復甦 短期要依靠股權回購計劃及改善新業務價值

在短期內，友邦仍然受惠於香港和泰國的銷售增長，特別是醫療產品需求的上升以及積極的代理招募。此外，隨著中國市場經濟的復甦和產品價格的調整，預期集團未來的新業務價值（VNB）將回升至健康增長水平。然而，友邦是否能提升對股東的未來回報，仍然取決於集團的資本管理計劃以穩定資本比率。市場對友邦保險的前景持較為樂觀的態度，預計2025年VNB增長可達10%，並且股東回報率將保持穩定，預測股息增長可達7%。此外，友邦的強大資產負債表和持續的股權回購計劃，顯示出其對股東利益的重視。這些因素共同推動友邦在市場中的競爭力，並為其未來增長提供了良好的基礎。

友邦保險大戶資金流入好轉有助股價動力改善

截至上周四的市場資訊顯示，友邦保險的機構投資者持股比率為48.27%。自去年11月20日至今年4月19日期間，友邦的股價錄得5.49%的跌幅。在此期間，該公司共錄得4.01億港元的資金流入（見圖1），其中大戶投資者佔2.26億港元，而散戶則佔1.72億港元。大戶對散戶的資金流比率為1.3比1，這反映出大戶投資者對友邦保險的資金投入僅稍高於散戶投資者約30%。不過，值得注意的是，同期大戶投資者的持貨比率最高曾升至4.83%，之後跌至最低的-7.06%後回升。截至4月19日，大戶投資者的持貨比率已回升至3.45%。這一變化顯示出大戶投資者的資金動力已見改善，這將有助於推動友邦保險的股價繼續反彈。

友邦保險(01299)於去年11月20日至今年4月19日期間的資金流狀況。（圖１）

友邦保險的技術走勢確認見底走勢

根據圖2所示，友邦保險的技術走勢已經轉強。9天相對強弱指標（RSI）由30以下水平反彈，成功確認見底走勢，特別是移動平均收斂發散指標（MACD）也顯示出見底回升的形態。此外，上周四股價成功升破10天線阻力，這些都成為確認日線走勢見底的指標。自去年5月份高位66.15港元跌至8月低位50.05港元後，股價在上周期間的大部分時間（超過95%）均維持在50.50港元至64.70港元之間，基本上形成了一個大型的橫行走勢。因此，當股價確認見底後，預計將繼續在該大型橫行區內運行。若以黃金比率作為反彈目標，並預期不會破壞短期走勢，可以將股價由64.70港元跌至50.50港元的跌幅作為基礎，利用61.8%作為反彈目標。這樣，股價有望上望至59.40港元作為目標。

友邦保險 (1211) 日線走勢圖。（圖２）

股價反彈等54.00港元買入

友邦保險上周四以54.25港元收市，全日上升1.5港元，或2.84%。集團過去5年的平均Beta值為0.82，顯示其系統性風險低於大市。此外，股價目前較50天線低5.96%，而較200天線低5.14%，顯示走勢未受到偏高的回調壓力。由於港股ADR在上周四低收，加上港股夜期跌近160點，投資者可以考慮在54.00港元水平買入，目標為61.8%的反彈目標59.40港元，若果未來市況可以轉強，亦不排除股價可以升上橫行走勢頂部64.70港元水平。只要股價未失守小時圖上的保歷加通道中軸約53.00港元，則可以繼續持有而毋須止蝕賣出。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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