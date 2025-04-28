關稅戰｜彭博︰Shein加價　女裝加8%　呢項產品加幅最驚人達377%

《彭博》報道，在美國即將對小額包裹徵收關稅之前，快時尚巨頭Shein提高了從服裝到廚房用品等多類商品售價。



根據彭博新聞匯編的數據，大部分漲價出現在上周五（25日），不同品類的漲幅差異明顯。美容與健保類前100件熱銷商品的平均價格比上周四上漲了51%，其中部分商品價格上漲一倍以上。家居用品和玩具的平均漲幅超過30%，一個10件套廚房毛巾的價格暴漲377%。女裝漲幅相對較小，為8%。

由於美國政府決定取消對來自中國大陸和香港的小額包裹免稅政策，Shein和Temu等電商平台面臨高達120%的關稅。華盛頓還將從5月2日起把每件郵包的費用提高至100美元，並計劃在6月1日後進一步上調。

圖為廣州一家為SHEIN供貨的工廠內，工人在生產線上工作。（Reuters）

供應商加價前美消費者囤貨

彭博數據顯示，美國消費者搶在關稅推動供應商漲價前大肆囤貨，從化妝刷到家用電器不一而足，Shein和Temu的銷售額在3月和4月初出現回升。兩家公司本月早些時候已宣布將在美國上調售價。

彭博抽樣監測了50件商品價格，發現從4月24日至26日，Shein在美國市場的整體價格上漲了約10%。同期，抽樣中的50件商品中有7件在美國市場下架。相比之下，Shein在英國市場的價格基本保持不變，且未有商品下架。

仍在美國銷售的43件抽樣商品中，有30件在兩天內漲價超過10%。

中國時尚跨境電商平台SHEIN於加拿大安大略開辦限時實體店。（Getty）

早於上周二Shein熱銷品已加價

雖然大規模調價主要發生在上周五，但早在4月22日，Shein女裝品類中的數十款熱銷商品價格已開始上漲。女裝暢銷榜前100件商品的平均價格從8.68美元升至9.06美元，漲幅超過4%。