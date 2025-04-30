關稅戰｜美國首季經濟萎縮　 道指早段曾跌近800點　納指跌逾2%

撰文：蕭通
出版：更新：

數據顯示美國首季經濟萎縮，國內生產總值（GDP）環比年率初值跌0.3%，市場原預期增長0.3%。美股周三（4月30日）早段大幅下跌。道指曾跌781點或0.19%；納指最多跌501點或2.87%。其後跌幅有所收窄，3大指數最新仍跌逾1%。

圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【22:51】3大指數跌幅收窄　Amazon跌逾3%

截至本港晚上10時51分，道指報40,055點，跌472點或1.17%；納指最新報17,116點，跌345點或1.98%；標普500指數報5,476點，跌84點或1.51%。其中Amazon跌逾3%、Nvidia跌2.5%。

【22:51】油價跌逾1.9%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報59.25美元，跌1.17美元或1.94%；倫敦布蘭特期油每桶報62.07美元，跌1.21美元或1.91%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,953.19美元、24小時內約升1%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）
美國首季GDP跌0.3%　自2022年來首收縮　特朗普發文怪罪拜登特朗普上任百日　4位超級富豪身家蒸發千億美元「他」損失得最多關稅戰｜新興市場之父極保守！　麥樸思︰我的基金目前持95%現金美股｜道指收市升300點　納指漲0.55%　Tesla升2.15%中美元首通話再陷「羅生門」
美股
美股戰報
油價
比特幣Bitcoin
關稅