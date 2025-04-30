關稅戰｜美國首季經濟萎縮　 道指早段曾跌近800點　納指跌逾2%

數據顯示美國首季經濟萎縮，國內生產總值（GDP）環比年率初值跌0.3%，市場原預期增長0.3%。美股周三（4月30日）早段大幅下跌。道指曾跌781點或0.19%；納指最多跌501點或2.87%。其後跌幅有所收窄，3大指數最新仍跌逾1%。



圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【22:51】3大指數跌幅收窄 Amazon跌逾3%

截至本港晚上10時51分，道指報40,055點，跌472點或1.17%；納指最新報17,116點，跌345點或1.98%；標普500指數報5,476點，跌84點或1.51%。其中Amazon跌逾3%、Nvidia跌2.5%。

【22:51】油價跌逾1.9%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報59.25美元，跌1.17美元或1.94%；倫敦布蘭特期油每桶報62.07美元，跌1.21美元或1.91%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,953.19美元、24小時內約升1%。