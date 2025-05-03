滙豐艾橋智稱對港住宅按揭貸款組合具韌性　CRE貸款擁強勁抵押品

受樓價下跌拖累，本港負資產宗數再次超越4萬宗，為2004年以來高位。於滙豐（0005）周五（2日）舉行的股東會上，有股東問及該行管理層對本港樓市看法時，行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）表示對香港經濟中﹑長期前景十分樂觀，對香港按揭市場亦具有信心。目前該行在香港按揭市場佔有率逾30%，貸款組合具韌性。



艾橋智亦指出，相較於住宅市場，香港商業物業（CRE）的信貸前景較弱，惟該行對香港商業物業的貸款組合作強勁，因為貸款組合擁有強勁的抵押品，同時按揭成數較低，所以對貸款組合中期信貸質素前景擁有信心。他又指出未有抵押品部份，主要是向香港具有實力的大型綜合企業提供貸款，認為香港商業物業貸款不會對中期信貸撥備前景產生任何重大影響。

今年目標派息率維持50%

另一方面，將於今年底退任主席的杜嘉祺於開場白指出，該行首季業績反映出策略正確，股息前景強勁，今年該行派息比率目標仍維持在50%。他又指出該行在2025年至2027年的目標，是實現有形股本回報率達15%水平。縱使地緣政治及宏觀經濟環境不雁定，仍有信心可以實現，以及在今年再次錄得健康回報。

此外杜嘉祺指出，該行董事會尚未考慮以虛擬形式舉行股東會的提議，認為透過混合模式廣受全球股東及在現場出席的股東接受。