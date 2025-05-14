美國警告用華為AI芯片違法　彭博︰阿聯酋或獲准購Nvidia先進芯片

美國再有科技封鎖動作，美國商務部警告，全球任何公司，使用華為生產的AI人工智能芯片，可能違反美國出口管制規則。



美國警告使用華為AI芯片違法

美國商務部周二（13日）宣布，將撤銷前總統拜登提出的「AI擴散規定」，該規定對尋求取得AI晶片的國家實施三級出口管制，原定本月15日生效。

外電引述知情人士消息，特朗普政府正在草擬自己的方案，可能轉而與各國磋商個別協議。

華為於英偉達（Nvidia）。（Getty Images/ Reuters）

美國考慮允許阿聯酋 購買逾100萬枚Nvidia先進芯片

《彭博》另指出，對於芯片龍頭英偉達Nvidia，美國政府正考慮一項，允許阿聯酋進口超過100萬枚英偉達先進芯片的協議，允許阿聯酋從目前至2027年，每年進口50萬塊最先進的晶片，五分之一的晶片將提供予阿布扎比人工智能公司G42，其餘將提供予在阿聯酋建立數據中心的美國公司。

而其中一間公司可能是OpenAI，OpenAI最快於本周宣布在阿聯酋興建新數據中心。 消息人士稱，根據協議，G42可以購買相當於100萬至150萬塊H100芯片的算力，這個數量大約是拜登政府時代，出口管制框架下允許G42購買規模的四倍。