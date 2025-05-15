內險走勢改善　國壽漸見突圍｜許繹彬

港股踏入「五窮月」，但完全沒有「窮」的感覺，反而每周也有意想不到的驚喜。上周國家突然使出「十箭齊發」的救市措施，令港股曾升至接近23000點的水平，可惜後勁不繼，到達23000點的心理關口後，沽盤相繼湧現，令恒指一度退守在23000點的水平。那時投資者可能仍存有戒心，究竟是否會因為「五窮」而令恒指舉步維艱？



但踏入本周，投資者相信又可鬆一口氣，事緣另一個「萬眾期待」的畫面於終於實現，中美經貿高層瑞士會談後，在香港時間本周一（12日）發表聯合聲明，雙方同意周三（14日）起，暫時降低針對對方入口產品的關稅，一起將關稅降低115%，為期90天，下調後美國對中國關税由現時145%降至30%，而中國對美國關稅亦由125%降至10%。



中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

中美降關稅幅度超預期

儘管市場之前屢傳中美雙方短期內會有下調關稅的可能，但現在正式宣佈後，下調幅度優於外界預期，兩國亦同意建立經貿磋商機制。消息一出，即時令中美貿易戰的氣氛隨即緩和。

關於會議的內容，雙方除提及備受關注的中美貿易稅率外，國務院副總理何立峰及美國財長貝森特更指出，雙方都不想出現相當於「貿易禁運」或「脫鈎」局面，並預期雙方代表數周後再次會談，討論更詳細的貿易協議。美國總統特朗普更稱，本周末「可能」會與國家主席習近平通話。在此消息的刺激下，相信不用多言，中港兩地股市立即比翼雙飛，港股在周一更出現了久違的急升，升幅一度超過800點，高見23685點，成交額更急增至逾3,200億元。直接受惠的出口股及紡織股普遍上揚，升幅達5%至9%。而航運股及手機設備股亦全線上揚，其中手機設備股升幅更高達15%至18%，可謂一洗貿易戰後的頹風。

不過，到本周二（13日），投資者可能認為，連續兩星期均有好消息刺激港股升勢，但預期好消息短期內已出盡。加上美方一向處理中美貿易戰「話打就打、話停就停」的作風略帶點「兒戲」，大家對狂人特朗普「出爾反爾」的態度仍記憶猶新，相信未來狂人會繼續以不同形式，再度令貿易戰升温，因此預料恒指會再度出現深度調整，或會調整至23000點邊緣，可謂前景未明。但現在看來，這「深度調整」原來只是用了一日，在昨日（14日）北水突然又加強水力，在科技股（ATMXJ）再度發功及港交所（0388）加持下，恒指再度發難，一度急升超過500點，連23600點的心理關口亦衝破，氣勢突然又再度「返晒來」。

筆者認為，儘管中美貿易戰終於達成「暫時停火」協議，在市場預料之內，而這「停火」協議只是90天，投資者憂慮這段期間仍會有所變數，乃屬人之常情。因而，投資者出現「逢高必沽」的境況，相信未來仍會持續，可能會令恒指走勢較為飄忽，不時「忽高忽低」。

1個月拆息連跌7日

但值得慶幸的是，在國內連環使出救市措施後，從數據來看，國內經濟情況已顯著改善；加上，本港銀行同業拆息（HIBOR）全線下跌，1個月拆息更是締造了七連跌的格局，在低息的環境下，相信令近期流動資金的流動性更加充裕，繼續有利股票市場的發展；如無意外，港股會在資金帶動下，有力挑戰23967點的高位。

內銀股近期走勢凌厲，更相繼創下52周新高；翻查內銀股及內險股過往的走勢記錄，均是不相伯仲，因此昨日有部分內險股走勢已有不俗表現，中國人壽（2628）走勢開始突圍，相信仍有上升空間，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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