美團績後再瀉半成　勢言不惜任何代價取勝外賣大戰　惟料利潤受壓

美團(3690)昨日(26日)公佈首季業績,期內經調整溢利錄得109.5億元人民幣(下同),按年增46.2%;總收入錄得865.6億元,按年增18.1%,勝預期。不過,懶理業績勝預期,績後低開5%,報123港元,而昨日業績公佈前,該股已然先插半成。



業績電話會中,談及京東(9618)等內地同業,加入外賣大戰,公司創始人王興表示,簡單而言,將孤注一擲、不惜任何代價贏得競爭(take whatever measures it takes to win the game),因此對後續的盈利指引保守。

王興:內捲不可持續 惟料次季利潤受壓

業績電話會中,王興表示,外賣平台的競爭加劇,會導致短期財務的波動。結合公司早前宣布,將在未來3年投入1,000億元,預計今年第二季核心本地商業業務的增速,將低於首季;而經營利潤率更是會按年顯著下跌。

由於並不知道競爭對手,會採用內捲的競爭策略多久,因此無法對於今年剩下的時間,給出業績指引。不過,王興也提及,當前行業中的競爭並不理性,存在內捲,採用的是低價格、低質量的模式,料難以持續。