美股｜道指早段漲逾500點　納指升2%　Tesla飆近半成

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫緩對歐盟進口產品徵收50%關稅，提振投資者情緒。加上美國債息回落，美股周二（5月27日）早段上揚，道指暫升逾500 點，納指漲近2%。



圖為2025年5月13日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時50分，道指報42,132點，升529點或1.27%；納指最新報19,108點，升371點或1.98%；標普500指數報5,895點，升92點或1.60%。

多隻重磅科技股上揚，其中Tesla現升4.81%。將於周三收盤後公布季績的Nvidia暫升3.09%。

2025年2月11日，圖為中國電商品牌Temu的標誌。（Reuters）

拼多多美股跌逾15% 油價跌逾1%

另外，Temu母公司拼多多首季營收未達市場預期，拼多多美股暫跌逾15%。

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報60.80美元，跌0.73美元1.19%；倫敦布蘭特期油每桶報63.42美元，跌0.70美元或1.09%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,293.76美元、24小時內變化不大。