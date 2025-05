內地電商平台SHEIN,尋求IPO風聲已久,《路透》引述消息指,SHEIN計劃未來幾周內,就向香港遞表,尋求今年內在港上市。



外電引述消息人士稱,轉來香港上市地點,因其倫敦IPO計劃,未能得到中國的監管機構批准,因此改道。



SHEIN在2022年時估值一度高達1,000億美元,相當於約7,800億港元,但之後估值持續下降,2023年融資時估值降至660億美元,去年1月時估值已降至450億美元。

3月時有報道指,個別投資者要求SHEIN將估值降至300億美元,相當於2,340億港元,較最高峰時,插水近七成。

SHEIN:A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. (Reuters)