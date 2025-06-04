美股｜道指收市升214點　納指漲0.81%　 Nvidia飆近3%

市場觀望美國與各貿易夥伴的談判進展，加上人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia等晶片股帶動，美股周二（6月3日）上揚，道指至收市升214點，納指漲0.81%。其中，Nvidia收通漲2.80%，每股收報141.22美元。博通（Broadcom）股價升3.27%，創下新高，此前該公司宣布最新網路晶片已開始出貨。



中概股指數收漲0.56% 恒指夜期低水115點

道指收市報42,519.64點，升214.16點或0.51%；納指收報19,398.96點，升156.34點或0.81%；標普500指數收報5,970.37點，升34.43或0.58%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.56%。其中，阿里巴巴升0.20%，理想汽車升6.07%。

恒指夜市期指收報23,397點，升29點，較恒指收市23,512點，低水115點，成交13,188張。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

Dollar General漲逾15%

重磅科技股表現不一。Google母公司Alphabet跌1.69%，Tesla升0.46%、蘋果升0.78%，Amazon則跌0.45%。

Pinterest獲摩根大通（J.P.Morgan）上調股票評級， 股價上漲3.82%。另外，服務中斷追蹤網站Downdetector.com的數據顯示，社交平台Reddit當日故障，令股價下跌1.11%。

折扣零售商Dollar General股價上漲15.85%，該公司季績超過市場預期，並上調了年度銷售預測。