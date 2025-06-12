資金輪流炒　龍源電力有望突圍｜許繹彬

全球近日最關注的新聞，相信定必是美國「兄弟相殘」閙劇；事緣全球首富、電動車Tesla （TSLA.US）行政總裁馬斯克與美國狂人總統特朗普兩位被外間認定為「親密戰友」及「唇齒相依」的好兄弟，本來馬斯克成功助狂人登上總統之位後，兩人一直仍能保持「相親相愛」、「難捨難離」及「甘苦與共」的關係。



誰也想不到，馬斯克上周連環在不同的平台，向狂人特朗普開炮，對狂人首個任期減稅永久化的所謂「大而美法案」作出猛烈評擊；其後兩人更在各自的社交平台互相「開火」，雙方的好兄弟感情突然破裂，更有一發不可收拾之感，令市場產生極度憂慮的情緒，因馬斯克的電動車公司Tesla與政府關係破裂而令其前景堪憂，公司股價因此大暴跌，市值破紀錄地單日蒸發1,524.67億美元，情況可謂前所未見，而特朗普更稱馬斯克「失去理智」，沒有興趣與他交談，但古語有云「本是同根生 相煎何太急」，當外間認為這對「難兄難弟」關係有可能從此「割席」之際，這場閙劇的劇情突然有所改變。



2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和全球首富馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

狂人特朗普在本周一（9日）接受某節目採訪時透露，不排除與馬斯克有和解的可能性，而馬斯克本周三（11日）在社交平台又突然發放和解訊息，指對自己上周的言論「感到後悔」。雙方突然又「冰釋前嫌」，相信不用多言，最受惠一定是Tesla的股價，重返330美元以上水平，對投資者來說，只可用「曲折離奇」來形容。

王傳福哽咽談發展，比亞迪就是我的生命，我們長期主義不會拉踩別人。

比亞迪上月底展開新一輪減價戰

無獨有偶，汽車股好像成為「六絕月」的焦點，繼美國代表Tesla股價因兄弟罵戰而產生波浪後，在港上市的中國車王比亞迪（1211）自5月下旬開始，率先展開新一輪內地汽車價格戰，隨即引來各大車企展開隔空「罵戰」，事件持續發酵，更引起中國工業汽車協會、內地工信部以至官媒公開向所有車企發言，明確要這場「價格戰」立即踩下煞車掣。由此發酵的問題可以話是停不了，更越演越烈，比亞迪競爭對手長城汽車（2333）董事長魏建軍早前曾提出「車圈恒大」將會出現，令市場立即揣測魏建軍的言論是指近期展開「價格戰」的比亞迪；此言論一出，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛立即作出回應，指集團對於惡意舉報、拉幫結派、詆毀抹黑等不正當競爭行為，保留追究法律責任的權利。

在官媒整治風聲及市傳「車圈恒大」將會出現的情況下，儘管比亞迪對上述問題一一作出還擊，但其股價仍受累連挫6個交易日，在周一再度跌穿390元（未一拆三前），H股市值累計蒸發約980億元。正當投資者憂慮中國汽車企業罵戰會持續惡化之際，內地官媒再次發表文章，指近日某車企率先發起大幅降價活動，引起多家企業仿效，強調無序的價格戰不利於汽車產業可持續發展，也終將損害消費者權益。從長遠看，打價格戰這種「內捲式」競爭沒有出路，更沒有未來。由於外界認為官媒是次言論用詞較為嚴厲，相信能有效遏止價格戰蔓延，更有可能會因此「停戰」，令所有在港上市的車企股價亦因而企穏，比亞迪亦反彈至140元（股價一拆三，對應價為420元），相信暫時亦能企穏。

北水持續流入港股

談回港股，大市在「六絕月」未有想像中「絕」的景象，反而更一度高見24439點，暫與今年高位24874點，只欠435點，氣勢凌厲，但可能在24200點以上走勢開始「緩慢」及「反覆」。板塊升幅亦非全面，更有捕風捉影之感，慶幸北水灌溉力度未減，連續第11日淨流入，是今年4月9日以來最長流入浪。

截至6月9日，今年南下北水淨流入已達6,250億元人民幣，較去年全年7,440億元人民幣，只差1,100多億元人民幣，相信今年北水淨流入額度有望破近3年新高。除北水對港股的無限支持外，由於美國不論政治或經濟環境，在狂人上任後均持續未能令外資基金投下信心一票，因而持續將資金調離美國，尋找穏定的地方泊岸，而中國及香港仍然是其熱門之選。此說法並非無跡可尋，據國際金融協會（IIF）最新數據顯示，今年5月新興市場錄得資金流入84億美元（約655.2億元），較4月錄流出120億美元再呈明顯反彈，主要是中國以外的新興市場錄得70億美元資金流入，中國股票情況亦溫和轉好，錄得資金流入14億美元，而當中香港市場亦因而受惠。未來倘若「北水」及「外資」的投放額持續「有增無減」，可令港股前景因變得樂觀，升穿今年高位24874點，相信不是夢。個股方面，可能仍會是資金輪流炒的格局，電力股近日走勢偏穏，不妨留意質素優良的龍源電力（0916），其股價有望突圍。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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