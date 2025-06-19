三期結算在即　港股走勢更為反覆｜許繹彬

困擾全球金融市場及拖延經濟復甦的貿易戰在「六絕月」確實有「停戰」的跡象，但可能是「六絕月」效應的關係，即使港股曾一度升至24439點的近3個月高位，但投資者在本月的投資取向仍較為保守，不敢急攻，因而令港股的節奏在本月顯然有點放緩。當投資者只著眼於貿易戰的變化或狂人特朗普下一步的政策之際，久違了的中東戰火突然在上周末重燃起來，受以色列與伊朗衝突升級影響，近期走勢較為穩健的道指曾一度跌近42000點水平，而港股在本周初開局時，走勢尚算有所交代，仍死守在24000點水平。



可惜，外圍政局不穩，國內救市政策無新動向，加上A股走勢較為反覆向下，港股在苦無支持下，終於呈現久守必失的格局，除24000點終於失守外，連一向穩固的20天線（即23717點）亦跌穿；儘管如此，幸好港股調整的成交不足2,000億元，是近兩周新低，現階段可用「大漲小回」來形容。

北水淨流入規模大跌8成

值得一提的是，南下北水在昨日（18/6）合計淨流入12.42億元，較上日大幅減少80.3%，是6月13日之後新低，北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的28.16%減至26.48%。即使是新低，但北水仍是連續第16日淨流入，累計淨流入732.54億元，對上一次連續16日淨流入已是今年1月。而港股在「六絕月」顯然較為「偏靜」的原因，相信亦與北水力度轉弱有關，北水截至昨日累計流入436.72億元，按月減少4.26%，暫是連續第2個月減少，淨流入金額是2024年9月後的新低，但慶幸仍保持連續第24個月淨流入。

筆者認為，港股升穿24000點後，後勁不繼，沽盤亦相繼湧現。出現此現象，相信可能是因為港股正踏入月結、季結、半年結所致，如以季結來看，截至昨日仍有逾500點升幅；而用半年結來計算，則有逾3,700點升幅；此升幅相信可用「冠絕全球」來形容。而部分走勢較為滯後及較為慢熱的股份，如港交所（0388），以及一眾內銀股如建行（0939）、農行（1288）及內險股如中國人壽（2628）、平保（2318）等，均在「六絕月」創下52周新高。這令投資者想起，是否連一向走勢較為落後的股份也相繼「追落後」，因而令港股是否存在進入調整期的可能性。

籲23300點為防守區間

而科技領頭股，在本月亦顯然只能在高位徘徊，未有明確方向，因而令港股一達心理關口（即24000點），投資者便開始減持倉位，持盈保泰，形成沽盤湧現，亦屬人之常情。而在內地股票市場走勢欠缺方向，美股受制中東戰火的變化下，令港股走勢顯然增添一份不明朗。美國聯儲局剛宣布維持利率於4.25至4.5厘不變，市場保持觀望態度，而隨着狂人特朗普定下的90天關稅寬限期快將結束，狂人會否又發動新一輪貿易戰或有其他新搞作，因而令全球金融市場籠罩著一股不明朗因素。踏入下周，適逢港股進入三期結算周期，相信走勢更為反覆及拉鋸，建議投資者先以23300點作防守區間，待踏入七月才可能有較明朗的方向。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。