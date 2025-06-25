美的集團 (0300) 技術回調走勢結束　可望股價明顯反彈｜彭偉新

美的集團是全球最大的家電製造商之一，主要業務涵蓋智能家居解決方案及商業與工業解決方案，產品包括空調、冰箱、洗衣機、廚房電器等。集團致力於推動原創品牌製造（OBM），不斷拓展全球市場，並在中國、北美及歐洲等地建立了穩固的市場基礎。在2025年的預測收入中，家用電器佔比約80%，而機器人與自動化業務則佔約4%。集團的營運亮點包括其持續的品牌影響力、穩定的收入增長及良好的管理層，並且集團致力於推動原創品牌製造（OBM）策略，進一步拓展全球市場。

市場相信，中央政府的經濟刺激政策將對美的集團的業務增長產生正面影響。這些政策將促進消費，尤其是在家電行業，進一步推動需求上升，並有助提高公司的整體營收，強化其市場地位。此外，該政策支持也會提升消費者對美的集團產品的信心，促進銷售增長。美的集團透過主動整合供應鏈來提高效率，這使其在生產成本和產品質量方面保持競爭優勢。同時，整合有助於提升產品創新，使公司能夠快速響應市場需求。這種供應鏈優勢不僅降低了生產成本，還能提高產品的交貨速度，增強消費者滿意度，從而支持業務增長。

另外，美的集團在產品創新方面的持續努力，技術升級和新產品的推出將增強其市場競爭力，滿足消費者不斷變化的需求，從而吸引更多客戶，提升品牌忠誠度，這將支持公司的長期增長預期。集團在國際市場的擴展，特別是美國市場的消費回暖，將成為業務增長的重要推動力。隨著全球對智能家居產品的需求上升，美的集團的出口策略將有助於提高市場份額。這一增長潛力使得公司在面對中國市場放緩的情況下，依然能夠保持穩定的收入來源。

截至6月23日，美的集團的機構投資者持股比率為52.17%。自今年1月24日至6月24日期間，股價錄得1.71%的升幅，雖然升幅相對有限，且跑輸恒指同期走勢，但在該段期間共錄得33.83億港元的資金流入（見圖1），其中大戶佔35.37億港元，而散戶則錄得1.54億港元的資金流出，令到大戶對散戶資金流比率為23比-1，反映大戶投資者非常看好美的集團的整體走勢。同期大戶投資者的持股比率最高曾升至20.87%，但其後持續下跌，最低曾跌至-7.98%，後來反彈至6月24日的-1.58%。整體大戶資金動力見回升，有助支持股價繼續向好。

美的集團於上個交易日以75.5港元收市，全日上升1.7港元或2.3%。集團過去5年的平均Beta值為0.99，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見101港元，而最低位則見58.00港元。以現價75.5港元計，美的集團的股價較50天線低0.49%，同時，現價較200天線高0.94%，反映美的集團的股價未有偏離其技術走勢，且有望進一步反彈，繼續受到市場的關注。

美的集團股價於上市日最低位58.00港元後持續上升，更一度升至去年10月8日的高位101港元。然而，股價升勢無法持續，回調並失守主要移動平均線支持，最低於今年4月9日跌至63.20港元後才正式見底反彈。股價成功反彈，並一度升至5月29日的高位83.85港元後再度回調。儘管股價回落，但9天RSI在失守70水平後再度回升，雖然股價暫時未升離阻力位，特別是仍未重返20天線水平，但9天RSI已形成一底高於一底的情況，加上MACD的熊差距收窄，預示股價反彈動力轉強。投資者可以在股價仍低於75.50港元時買入，期望股價能升破保歷加通道中軸水平，向上回升至5月份的前頂83.85港元。如果股價未有失守73.00港元，則暫時毋須止蝕。

圖1：美的集團(00300)於今年1月24日至6月24日期間的資金流狀況

資深證券分析師

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