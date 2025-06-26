亞洲全週期家庭護理前景向好　聖貝拉(2508)具長線價值｜彭偉新

隨著社會經濟的發展和家庭收入水平的提升，現代家庭對產後護理及全週期家庭健康服務的需求日益增長。無論是在亞洲還是全球市場，這一新興消費板塊正在快速崛起，成為備受關注的投資領域。

根據弗若斯特沙利文報告的最新資料，今日主板上市的聖貝拉 (2508)是亞洲及中國最大的產後護理及修復服務供應商，2024年以月子中心收入計算更是位居市場首位。集團擁有96家月子中心，業務範圍覆蓋中國內地、香港、新加坡及美國，成為中國內地第一家跨地域經營的月子中心運營商。這一國際化布局不僅鞏固了其行業地位，也為其開拓新市場提供了強勁支持。

聖貝拉的股東陣容鼎盛，包括騰訊、中國人壽、太古地產、新鴻基公司及Mirae Asset等知名機構。這些股東不僅為集團提供了雄厚的資金支持，更帶來了行業見解和運營指導，幫助聖貝拉在競爭激烈的市場中捕捉發展機遇，進一步鞏固其競爭優勢。

聖貝拉的業務獨特性的確吸引不少投資者入場，按市場資訊，國際配售獲15倍以上超額認購，眾多中外資長線基金、醫療基金、中資公募基金、對冲基金均踴躍參與認購。香港公開發售認購倍數超過180倍。

集團現有的業務模式以多元化和高端化為核心，涵蓋了月子中心、家庭護理服務及女性健康相關產品等領域，滿足不同層次的市場需求。其產品的品牌矩陣包括：以高端月子中心為營運品牌的「聖貝拉母嬰護理中心」、針對年輕中產家庭的月子中心品牌「小貝拉母嬰護理中心」、功能內衣品牌「S-bra」、家庭護理品牌「予家」，以及女性健康食品品牌「廣禾堂」。集團發展多元化的全週期護理業務，目的是令各業務之間有更緊密的協同效應。此外，集團正積極探索新服務及產品，進一步全面擴展品類，以實現全週期家庭護理服務的佈局，這種多元化策略為其未來增長提供了保障。

集團現有的業務展現出強勁的增長及盈利能力。集團在2024年的全年收入為7.99億元人民幣，按年上升42.7%；毛利按年上升32.2%至2.7億元人民幣。而更重要的是，集團在2023年成功扭虧為盈，錄得經調整利潤2,077.2萬元人民幣；2024年經調整利潤更大幅增長103%至4,225.6萬元人民幣。這一切得益於集團業務的持續擴張、成熟中心毛利率的提升，以及費用控制能力的增強。這些數據不僅反映了聖貝拉的經營效率，還顯示出集團在市場中的競爭優勢。

集團成功上市後，扣除開支後可集資5.405億港元，這些資金將用於拓展零售業務、產後修復服務等新業務及產品、培訓專業家庭護理專家、包括人工智能等方面的研發活動，以及營運資金。筆者認為，不少集資額均用於未來業務的新發展，方向明確，可以看出管理層對集團未來的方向非常有遠見及對前景充滿信心。

再者，集團在今次的全球發售中，成功引入了7名基石投資者，包括杭州金開康貝旗下附屬公司JKKB、58同城的關聯機構、華夏基金（香港）、新風天域集團聯合創始人兼和睦家CEO吳啟楠、專注於醫療保健領域投資的SS Morgan、杭州原素醫美創始人汪牽擎及敏睿商務諮詢。這些基石投資者的入股，標誌著對集團及其業務前景和長遠發展的肯定，亦是對聖貝拉的前景作出「背書」。

聖貝拉今日正式上市，登陸港股市場，也是亞洲全週期家庭護理領域的稀缺標的，投資者在看好集團未來的業務前景的同時，若公開招股派發認購股數不足，投資者可考慮在上市後以市價買入作為長線持有，以賺取行業未來高速成長紅利。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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