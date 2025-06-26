港股強勢破「六絕月」魔咒　滙豐重返紅底不是夢｜許繹彬

本周全球金融市場的焦點，必定是中東局勢的變化，偶一不留神，就錯過這場速戰速決的戰事。事緣在本周一（23/6），一直對以伊戰爭採取觀望態度的美國突然介入，令地緣政治緊張局勢升溫，預期會令全球股市濺起浪花。在美股期貨市埸急跌的情況下，港股反而未受影響，受惠內地A股走勢轉強，在低位開始有買盤湧入，令恒指在低位23272點起展開低開高走之旅，最後能夠倒升158點收市，可謂盡顯強勢。



美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

是次令港股能夠逃過一劫，又是得到北水的拔刀相助，再進帳78.92億元，是5月底以來最大的單日淨流入。中東局勢升溫，可能導致航道受阻，從而推高運費，因此航運股再度落鑊，個別更飆升近2成。而在戰雲密布下，油價亦因而抽升，布蘭特期油及紐約期油於周一亞洲市場早段每桶分別曾升逾5%及6%，因而帶動「三桶油」股價亦報捷，當中中國海洋石油（0883）最為標青，股價收升逾1%，報18.1元；另炒作戰火下，航運股亦炒高。

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上撰文猛烈抨擊CNN和《紐約時報》，認為他們有關美軍空襲伊朗核設施的報道，是嘗試貶損史上最成功之一的空襲行動。特朗普強調伊朗的核設施已被完全摧毀。（X@TrumpDailyPosts）

中東局勢緩和領港股連升4日

當投資者以為中東戰事會是一場長久戰之際，沒想到僅一天後，兩伊雙方便同意分階段停火。隨着這場戰事以「速戰速決」完成，令一向予人穏健印象的港股市場再加添動力，更承美股反彈的氣勢，一口氣升穿10天線（23868點）和20天線（23759點），更再度升穿24000點水平，氣勢一時無兩。「北水」又再成為港股過五關斬六將的主要泉源，即使北水已錄得20日連續淨流入，但可能畢竟在24,000點以上的水平，因而北水掃貨力度變得含蓄，淨流入金額按日減少逾67%。

在昨日（25/6），港股更因地緣政治局勢降温及內地股市又再發力下，港股再展升浪，升幅直逼近24500點；恒指在連升四日下，累積升幅達1,200點，收市高見24474點，創下三個月高位，交易亦顯然有所上升，超過2,500億元。恒指距離今年高位24874點只欠400點，依現行氣勢來看，要破位好像並非沒有可能。

六絕月魔咒勢打破

狂人特朗普每次舉動一出，美國金融市場均似中了「七傷拳」般，可謂損人不利己，令資金有「此地不宜久留」之感，從而令資金流向較為穏固的市場。由此看來，中港兩地確實是資金的最佳選擇，其中港股的優勢更顯突出，資金調配更能方便自由，因而股市再度呈現「東升西降」的格局。在良好的條件下，令港股在六月以來（截至25/6），已有超過1,400點升幅，預期在剩餘的三個交易日，港股有望再下一城，打破「六絕月」魔咒。而個別股份，在本周持續創下52周新高，而傳統股走勢（尤以久違的外銀外險股）最為亮麗，昔日傳統勁旅、有獅王之稱的滙豐控股（0005）亦在本周稍有異動，相信重返紅底股不是夢。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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