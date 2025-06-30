機場一宗交通意外　看無人駕駛技術挑戰與機遇｜方保僑

上星期香港國際機場，兩輛無人駕駛巴士發生輕微碰撞。儘管無人受傷，此事仍再次引起社會對無人駕駛技術可靠性的探討。這看似輕微的碰撞，其背後反映的問題，值得我們深入探討與反思。

從技術角度剖析，此次碰撞事件可能涉及三大關鍵因素。首先，是感應系統的環境適應性問題，無人駕駛車輛通常利用攝影鏡頭與光學雷達作為「視覺」，但這些設備的準確性極易受現實環境因素干擾。事發當日陽光猛烈，有可能影響車輛鏡頭的視線判斷，導致與雷達感應出現偏差。不僅如此，路面的水漬、油漬，以及光線的急劇變化，都可能成為系統誤判的誘因。

其次，是物理制動系統的局限性，即使偵測系統能夠及時發現危險並啟動剎車機制，實際的制動效果仍會受到輪胎及剎車系統損耗程度、路面狀況等多種因素影響。在複雜的機場環境中，這些變數的累積效應往往超出系統的預設參數範圍。

最令人關注的是車輛間通訊協調的潛在漏洞，涉事兩輛巴士均採用同一套無人駕駛系統，理論上應具備車聯網(V2X)功能，能夠清晰掌握彼此的位置與動態。然而碰撞依舊發生，如果不是沒有車聯網系統監測，便可能揭示了更深層次的系統性缺陷，包括路線規劃不當、資訊傳遞延遲，甚至是定位精度不足等問題。

無可否認，無人駕駛技術蘊藏巨大潛力，透過感測器與人工智能技術實時監控周圍環境，有效減少因疲勞駕駛、分心或人為失誤造成的交通事故。透過車輛與車輛（V2V）、車輛與基礎設施（V2I）、車輛與行人（V2P）以及車輛與網絡（V2N）之間的信息共享，能夠實現全方位的交通感知和協同控制，從而大幅提升道路安全性和交通效率。

然而，技術風險是不可忽視的現實挑戰，因為系統或因軟體漏洞、感測器故障或外部干擾而出現錯誤，這些技術缺陷可能導致嚴重後果。即使是最先進的無人駕駛系統，目前仍難以保證絕對安全。感應器融合技術雖然能夠結合視覺、聽覺和觸覺來感知環境變化，但在複雜多變的真實環境中，仍存在判斷盲區。

更為棘手的是，當無人駕駛技術愈見普及，隨之而來的法律與責任歸屬問題變得複雜。交通事故發生時，責任的矛頭應指向由車主、車輛製造商、軟體開發者抑或提供維護服務的營運商？現有法律體系此規範尚未完善，可能導致法律糾紛和責任歸屬不明的情況。

香港國際機場的無人巴士碰撞事件，雖然是技術發展路上的一段小插曲，卻為行業提供了寶貴的經驗。無人駕駛技術成熟的關鍵，需要在實踐中汲取經驗，持續完善系統設計，修補漏洞，確立更清晰嚴格的安全標準與法律框架，以及得到社會各界的理性支持，無人駕駛技術才能真正實現其改變人類出行方式的宏大願景。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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