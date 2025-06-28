SHEIN據報秘密提交香港上市申請　月內遞表｜新股IPO

內地快時尚電商平台SHEIN（希音）早前傳有意在香港掛牌，據《路透》最新引述消息人士指出，該公司計劃秘密提交在港上市的招股文件。一旦獲得批准，將成為港交所 （00388） 罕見允許未公開招股文件的大型上市個案。



報道引述消息人士表示，SHEIN計劃最快於本周秘密提交申請，預計提交工作將於下周一（30日）前完成。SHEIN未回應置評請求；港交所亦拒絕對個別公司發表評論。

罕見提交秘密申請

報道指秘密提交機制，能讓企業將關鍵財務與營運資訊保密更長時間，並在不公開披露的情況下完成監管審核流程。香港的上市規則允許已在紐約證券交易所或納斯達克等認可的海外交易所上市的公司，在進行二次上市時秘密提交申請。上市規則亦顯示，若新申請人是海外上市公司的分拆企業，經申請後，交易所也可豁免或修改其信息披露要求。

圖為廣州一家為SHEIN供貨的工廠內，工人在生產線上工作。（Reuters）

報道指，秘密提交在美國的IPO申請人中很常見，但在香港則相對罕見。

目前港交所規則僅允許已在海外主要交易所掛牌的企業採用秘密遞件方式進行第二上市，或是海外公司分拆上市後特別申請豁免。若SHEIN此案獲港交所特准，將代表該公司繼倫敦與紐約上市受阻後的第三次上市嘗試。

圖為2023年11月，Shein在美國印第安納州（Indiana）開設的一家工廠。（Getty）

SHEIN成立於2012年

SHEIN是由中國企業家許仰天於2012年創立，總部已於2022年遷至新加坡。消息人士指，由於SHEIN的產品大多由內地約7,000家第三方供應商網絡製造，故須受中國IPO相關法則規範；SHEIN在向香港提交IPO申請後，須於3個工作天內依北京規定同步向中證監申報。