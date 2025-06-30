富衛引重磅中東基石投資者　深度佈局亞洲高增長保險市場｜彭偉新

近期港股市場非常火熱，幾乎每週都有多隻股份同期上市。這主要源於早前大量資金湧入，令港匯一度推升至聯繫匯率的強方保證水平，隨即帶動本港IPO市場活躍起來，久違的IPO熱潮再次出現。由於上市申請的其中一個要求是提交最新的經審核會計賬目，因此若未能在6月30日前展開招股程序，企業需等到下一份經核審的季度業績或年度業績公佈後才能繼續進行。因此，現時正在招股的多隻股份，或許是投資者把握本輪新股贏錢機會的最後時機。

此次上市，富衛集團（1828）將成為自2010年友邦保險（1299）及保誠（2378）上市以來，首隻非中資的大型保險股，是港股少有同時具備東南亞（如泰國、越南、印尼）高增長及中東市場潛力的標的。以年化新保費排名計算，富衛集團的東南亞市場估計已由 2015 年的第14位上升至 2023 年的第5位，使富衛成為同期增長最快的泛亞人壽保險公司。

作為香港今年最具代表性的保險股IPO，富衛成功引入阿聯酋Mubadala Capital及日本T&D United Capital作為基石投資者。其中，Mubadala Capital以11.7億港元的重磅投資彰顯國際資本對其亞洲戰略的堅定信心。Mubadala Capital以佔全球發售規模近34%（未計超額配售）的持股比例，遠超一般財務投資的範疇，這一戰略合作不僅突顯富衛在東南亞新興保險市場的領先地位，預示著雙方在亞洲保險科技與普惠金融領域或將展開更深度的戰略協同，也印證香港作為連接中東與亞洲資本的重要樞紐地位，成功吸引了注重長期價值的國際投資者。

財務數據方面，根據招股書資料，富衛2024年新業務價值達8.34億美元，稅前利潤轉虧為盈達1.84億美元。集團業務覆蓋十個亞洲市場，包括香港、澳門、泰國、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南及柬埔寨。富衛2025年首季度的新業務表現強勁。新業務合約服務邊際增加54.5%至4.65億美元；年化新保費增長45.9%至6.79億美元；新業務價值亦提升31.9%達2.87億美元。

此外，亞洲市場的低保險滲透率為富衛帶來巨大發展潛力。按2023年全球人壽保險總承保保費計算，約36%來自亞洲市場。除新加坡的滲透率達6.7%外，其餘亞洲市場的滲透率均低於4%，遠低於北美及歐洲市場。此外，根據市場預測，截至2023年底，中產階級人口佔集團市場總人口約56%；預期至2033年，中產階級人口將增加1.25億人，成為集團的重要潛在客戶群。同時，亞洲市場的保障缺口於2023年底已達9,570億美元，顯示保險需求將持續幾何級數增長，為富衛的業務帶來廣闊拓展空間。

以每股招股價38.00港元計算，集資額約34.71億港元，所得資金將用於提高資本水平及增長資金，以支持增長及把握進一步滲透客戶和渠道的機遇，當中包括深化數碼能力及策略。市場預計，富衛以482.98億港元（61億美元）市值上市，按分析師對其2025年內含價值（EV）的共識，其估值介乎於保誠與友邦之間。筆者考慮富衛在新興市場的增長潛力及數碼轉型策略較同業有前膽性，有利集團未來更大發展，反映未來估值有上移空間，為投資者提供了中長線投資良機，投資者可認購以分享泛亞壽險市場的增長紅利。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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