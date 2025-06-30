恒指半年結日低收 上半年累升4012點 周大福飆1倍成升幅王
撰文：張偉倫
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今日為上半年港股最後一個交易日，受到阿里（9988）﹑騰訊（0700）及美團（3690）等三大重磅股科技股低收拖累，恒生指數全日跌211點，收市報24072點，成交額為2,422億元。
騰訊險守500元
三大重磅科技股低收，成為大市下跌的動力之一。美團跌3.2%，收市報125.3元，阿里及騰訊分別跌2.1%及1.9%，收市報503元，險守500元大關。
內銀股同樣低收，工行（1398）及建行（0939）分別跌1.6%及1.4%。
汽車股亦處於弱勢，理想汽車（2015）跌3.3%，比亞迪股份（1211）跌1.4%。
老舖黃金為「金牛股」
金飾股則逆市上揚，老舖黃金 （6181） 升近15%，收報1,008元，企千元大關，周六福 （6168） 升逾20%。
雖然今日港股低收，但是在整個上半年大市累計升幅達20%或4,012點。期內表現最佳的成份股為周大福（1929），累計升幅達99.4%，小米（1810）升幅為74%，排名第二，翰森製藥（3692）升72%，為上半年升幅第三大的成份股。
至於上半年表現最差的成份股為比亞迪電子（0285），期內累計跌幅為24.4%，信義光能（0968）及金沙（1928）分別跌21.8%及20.7%，於跌幅榜中排名第二及第三。