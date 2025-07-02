1MDB案清盤人據報入稟星法院　指渣打未做好反洗錢　索償211億元

渣打集團（2888）據報日前遭到馬來西亞「一馬發展（1MDB）案」清盤人入稟新加坡法院，指該行多年來未有為涉案資金進行反洗錢檢查，遂追討27億美元（約211億港元）損失。渣打回應指，「堅決拒絕」任何與1MDB相關的索償。



據英國傳媒報道，指1MDB的清盤人於周一（30日）入稟新加坡高等法院，控告渣打未有預期進行反洗錢檢查。原告清盤人指，渣打在2009年至2013年期間，允許超過100筆銀行內部轉帳，「掩蓋被盜資金的流向，並故意忽視資金轉移過程中的明顯警號」，導致超過27億美元的損失，當中有2,000萬美元的屬公共資金。

渣打﹕堅決拒絕任何一馬案索償

渣打回覆報道時指，尚未收到有關法庭文件，但「堅決拒絕任何與1MDB有關的公司索償。」該行續指，1MDB清盤人的任何索償均毫無根據，將堅決捍衛任何訴訟，並稱一直在反洗錢監控及財務報表方面進行了大量投資。

美調查人員料1MDB有45億美元被盜

1MDB案是歷來最大規模金融詐騙案之一，美國調查人員發現，2009年至2014年期間，身為馬來西亞主權基金的1MDB透過一系列操作，估計約有45億美元被盜，不少款項至今仍下落不明。

新加坡金融監管局曾於2016年表示，對渣打銀行調查發現其客戶盡職調查措施及持續監控控制，存在重大失誤，但並未發現該行有故意不當行為。