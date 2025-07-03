港股下半年起步欠明確方向　中國財險可穏中求勝｜許繹彬

港股剛剛完成半年結，在最後一個交易日，資金完全沒有進行粉飾櫥窗的工作；但從數據來看，上半年除受惠於DeepSeek效應帶動一眾相關股份聞雞起舞外，國內推出不同的振興經濟及針對資本市場而來的措施，有效地帶動湧港的北水創近三年新高，亦是港股成交得以保持在高水平的主因。



上半年新股集資額逾千億

而踏入第二季時，儘管一向有領頭羊作用的科技股銳氣大不如前，但傳統的 「中特估」接力領漲，如內銀內險股等久違份子，紛紛創下52周新高。再加上，在過去三年一直慘被鄰國超越及被擠出三甲的新股市場，於上半年可謂揚威全球，共有44隻新股上市，集資額突破千億元，較去年同期上升7倍，更晉升至全球新股集資額首位；僅僅上半年集資額已超越去年全年集資額，亦是近10年來同期的第二高，可謂一吐三年來的「烏氣」。

再配合港股成交異常暢旺，平均成交亦有近2,000億元的良好數據，作為獨市生意的港交所（0388）走勢同樣亦不用多言，創下52周新高。在上述種種優勢下，即使在半年結最後一日下跌，但恒指半年累計仍有4,012點升幅，此升幅亦是恒指有紀錄以來表現最好的上半年。如只用六月份來計算，儘管恒指、國指、科指在最後一個交易日均是以近全日低位收市，但單月升幅仍有近1,030點，因而「六絕月」魔咒亦沒有兌現。如統計上半年走勢最突出的股份，除升幅達74%的小米（1810）外，其他則可能未必是投資者最為關注的份子，分別是周大福（1929）累計升幅達99.4%，翰森製藥（3692）升72%；而期間表現最差的藍籌，則是比亞迪電子（0285），信義光能（0968）及金沙中國（1928）。

納指上季累升近3100點

美國狂人總統特朗普上任後弄得全球股票市場滿城風雨，美股市場儘管在這半年曾經歷高山低谷，但在六月份狂人沒有太多動作下，持續呈現反彈；即使升幅沒有如港股般強勁，但在六月最後一個交易日仍然保持升勢下，道指在第二季累計升了2,093點，半年結總計有近2,103點升幅；納指在六月份再創歷史新高，第二季升幅達3,070點，半年結累計更有1,023點升幅。

總結全球股票市場在半年結的表現，整體均是顯著上揚；在總結完畢後，相信投資者要為2025年下半年作出精心部署，而一直與港股唇齒相依的國內A股，承香港市場正值回歸假期休戰之際，在下半年首個交易日亦有個好開始，上證指數創下年內新高，算是一個好兆頭。

港股在回歸假後確實高開至24300點左右，但後勁則沒有那麼強勁，部分舉足輕重的科技股，如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及泡泡瑪特（9992）走勢呈現疲態，即使恒指最後仍保持升勢，但從圖表來看則呈現高開低走的格局，慶幸成交仍能保持在2,000億元以上水平。現階段走勢變得不明朗及欠銳的原因，相信可能是因為月初未有明確方向所致。

許繹彬建議投資者多留意中國財險（2328）。﹙資料圖片﹚

外圍走勢須留意

即使港股今年能擺脫「五窮月」及「六絕月」的魔咒，但踏入「七翻生月」仍需留意外圍突如其來的變數，尤其須關注突然靜下來的中美貿易談判進展，美國總統特朗普所提出暫緩90日對等關稅的談判窗口期即將結束，特朗普亦曾聲稱不會延長談判期限；即使狂人較早前曾表示與中國簽署貿易相關協議，只欠細節有待確認，但仍存在諸多變數。

由於美國於本周三（7月2日）公布的就業數據遠遜預期，令市場對聯儲局減息的預期升溫，如情況似預期所料，亦是需要留意的重要因素。筆者認為，能帶動港股更上一層樓或能衝破今年高位24874點的因素，一定是國內再作出新一輪的救市措施最為實際；但在未有明確方向下，建議投資者先持盈保泰為上，選擇股份亦同樣以穏中求勝為大原則，內銀內險股在踏入2025年第二季時明顯呈現此特質，當中的中國財險（2328）亦是作風務實份子，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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