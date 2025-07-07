美股｜「對等關稅」暫緩期限將屆　道指早段跌200點　Tesla曾挫8%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對各國的「對等關稅」暫緩期將屆滿，投資者感到不安，美股周一（7月7日）低開，而Tesla股價在行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布成立政黨的計劃後下跌，最多曾跌8.42%。



圖為2025年5月13日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月7日

【22:46】納指跌逾百點

道指最新報44,625點，跌203點或0.45%；納指最新報20,478點，跌122點或0.59%；標普500指數報6,250點，跌28點或0.45%。 其中，Tesla最新報7.04%。

【22:44】紐約期油升2%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報67.87美元，升1.37美元或2.06%；倫敦布蘭特期油每桶報69.40美元，升1.10美元或1.61%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報108,232.31美元、24小時內約跌0.6%。