英媒︰SHEIN已向港交所遞秘密IPO申請　冀施壓倫敦　獲批赴英上市

內地快時尚品牌SHEIN上市進展，始終備受關注。據英國《金融時報》報道，SHEIN上周已經秘密向港交所（0388）提交了招股書草案，計劃在港進行首次公開發行 （IPO），希望可以向英國監管機構施壓，允許批准其在倫敦上市。



遞港IPO申請 冀施壓倫敦

報道指出，SHEIN大部分供應鏈都在中國，其在大約18個月前申請倫敦IPO，但始終未獲得監管部門放行，主要原因是英國和中國監管機構，未能就其招股說明書風險揭露部分的適當措辭達成一致，分歧主要集中在供應鏈與新疆地區的關係。

SHEIN申請在香港上市的部分原因是為了向英國監管機構施壓，報道引述知情人士消息稱，如此操作或許可以迫使其在風險揭露要求上做出讓步，從而保住這筆可能成為倫敦市場多年來規模最大的IPO。2025年，倫敦IPO融資額已跌至30年來的最低水準。

2024年4月4日，新加坡一家購物中心的Shein快閃店。（資料圖片）

仍首選倫敦 不排除雙重或二次上市

知情人士向英媒表示，如果英國金融行為監管局 (FCA) 願意接受中國證監會批准的招股書，鑑於倫敦投資者群體更加多元化和國際化，公司仍將首選倫敦交易所。不過其也補充說，監管機構的要求仍然相差懸殊，SHEIN獲批准的可能性很小。

此外，報道稱北京方面，鼓勵尋求海外上市的企業優先選擇香港，而不是紐約或倫敦。即使港交所和中國證監會批准SHEIN的IPO招股說明書並在香港上市，FCA仍有機會批准其基於該說明書在倫敦的IPO。

一位知情人士表示，如果英國監管機構屆時批准，SHEIN可能會考慮雙重上市或二次上市。香港交易所、英國金融行為監理局和SHEIN均拒絕置評。