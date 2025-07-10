旅遊旺季將至　攜程優勢盡顯｜許繹彬

港股持續呈現反復偏軟的格局，原因是投資者關注全球關稅戰的發展，特朗普近日宣佈延長對等關稅暫緩期，將實施日期從7月9日推遲到8月1日，而本周亦有多項值得關注的數據，包括中國內地公布消費物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）等重要數據，上述種種均成左右大局的重要指標。不過，北水灌溉港股的力度未有特別減退，令港股在五月及六月打破「五窮」及「六絕」的魔咒，在該兩個月仍保持升勢，其中一個重要動力相信是本港銀行同業拆息（HIBOR）在過往三個月一直持續低企，從而令港股融資活動顯著蓬勃起來，帶動恒指保持在高位，且越戰越勇，持續出現大漲小回。



可惜，反觀在踏入「七翻身」時，本港銀行同業拆息（HIBOR）在本周全線上揚，其中一個月拆息升穿1厘至1.05446厘，是5月19日以來最高，較上周五（7月4日）升近20點子，反映銀行資金成本的3個月拆息也升約3點子至1.81488厘；即使對比高峰時仍有一段距離，但亦是令在高位徘徊的港股市場，銳氣或多或少受到影響。但暫慶幸在跌穿23800點後，北水再度大幅流入，淨流入逾120億元，按日飆80%，連同市傳德國養老基金KZVK啟動入市機制消息帶動下，狂掃中資股；在中外資金合璧下，恒指在低位反彈，曾一度再次重上24000點水平。

內地內捲問題不容忽視

國內「內捲」問題仍然持續，繼較早前被京東（9618）作出當面挑戰後，美團（3690）董事長兼首席執行官王興表示，市場競爭屬正常，但不健康的是無效「內捲式」競爭，無論對平台還是商家來說都不可持續，對行業有負面影響，並澄清「要不惜一切代價贏得市場競爭」的言論。滿以為事件暫時可以平息，令其業務及股價均可重拾升軌，但近日，美團又再被另一對手阿里巴巴（9988）旗下「餓了麼」挑戰，觸發新一輪補貼大戰，兩企齊推出大額優惠券「搶客」，令原本股價已經「七勞八傷」的美團再度掉進萬丈深淵，一度失守120元的重要關口，更低見115.8元的1個月新低；而發起挑戰的阿里股價亦不好受，同樣創下1個月低102.3元，從形態來看，100元的心理關口岌岌可危。不論任何行業，「內捲」問題確實不容投資者忽視。

冀恒指力守50天平均線

談回港股，筆者認為，在低息環境下，確實令港股在兩個較為「淡靜」及「偏靜」的月份反而充滿「氣勢」；而踏入「七翻身」在息口回升及美股走勢回暖且不斷創新高下，令已保持了近半年強勢的港股，推進力明顯大不如前，因而令恒指在升穿24000點水平後，呈現進退失據的格局，沽盤亦相繼湧現，更自動啟動調節機制，瞬間回調至23800點的水平。在內地未有好消息出台，及全球關稅戰局勢未明，投資者定必存有戒心，因為狂人特朗普的行為可謂「瘋狂」及「目中無人」，其在本周一（7月7日）宣布，由8月1日起對日本和韓國輸美商品加徵25%關稅。

由於日本與韓國的名字在較早前的關稅戰未曾出現，因而標誌著美國政府正開始對尚未與其達成貿易協議的國家，實施單邊關稅政策，定必令相關的國家產生戒心，令外間認為新一輪貿易戰亦會快將來臨，投資者不得不提高警覺，因而令港股前景變得含糊不清。現階段只盼望能守穏50天線（即約23555點附近）踏入暑假，亦是旅遊的旺季，儘管今年旅遊熱點日本受「地震」預言所影響，但未見有損市民外遊的意欲，而現今科技發達，人們選擇旅遊熱點預訂機票酒店已是常態，因而可留意相關股份，當中攜程（09961）盡顯優勢，股價值得留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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