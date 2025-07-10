美股｜道指收市漲192點　納指標指再破頂　Tesla升4.73%

美股周四（7月10日）造好，道指在航空股帶動下，最多曾漲317點，至收市升192點。納指在早段小幅下跌後回升，與標指同創盤中及收市新高紀錄。由於達美航空（Delta Air Lines）發布樂觀的營收預測，令航空股大幅上漲。此外，AI晶片龍頭Nvidia股價漲0.75%，首次收市時市值再達4萬億美元。



圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月11日

【04:25】航空股大幅上漲 家樂氏飆3成

道指收市報44,650.64點，升192.34點或0.43%；納指收報20,630.66點，升19.33點或0.09%；標普500指數收報6,280.46點，升17.20點或0.27%。

重磅科技股方面。Tesla升4.73%，每股收報309.87美元；蘋果升0.60%。

另外，達美航空收市升11.99%。 其他航空股也造好，聯合航空 (United Airlines ) 升14.33%、美國航空 ( American Airlines) 漲12.72%；西南航空（Southwest Airlines）亦升8.05%。

其他股票方面，家樂氏（WK Kellogg）股價大漲30.63%，此前有報道稱，意大利糖果製造商費列羅（Ferrero）即將達成收購協議。

【04:05】中概股指數收漲0.90% 阿里巴巴升2.71%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.90%。其中，阿里巴巴升2.71%。

【04:00】恒指夜期收報23,863點 低水29點

恒指夜市期指收23,863點，升9點，較恒指收市24,028點，高水4點，成交12,592張。

圖為2022年7月2日，達美航空達美航空（Delta Air Lines）的飛機停泊在美國的甘迺迪國際機場。（Reuters）

本港時間7月10日

【23:05】新領救濟人數意外下跌

美國新申領失業救濟人數按周減少5,000人，跌至22.7萬人，市場原預期會升至23.5萬人；持續申領人數則按周增加10,000人，升至196.5萬人，符合市場預期。

【22:50】達美航空漲13% 聯航美航飆12%

道指最新報44,648點，升190點或0.43%；納指最新報20,561點，跌49點或0.24%；標普500指數報6,269點，升6點或0.10%。

其中，達美航空現時升13.06%。 其他航空股也上揚，聯合航空 (United Airlines ) 、美國航空 ( American Airlines) 均漲逾12%；西南航空（Southwest Airlines）亦升逾7%。

【22:47】油價跌逾1.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶67.03美元，跌1.35美元或1.97%；倫敦布蘭特期油每桶報69.01-美元，跌1.18美元或1.68%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,070.46美元、24小時內升逾1%。