美股｜道指早段漲近200點　納指小幅下跌　航空股上揚

美股周四（7月10日）早段個別發展，道指在航空股帶動下漲近200點，納指小幅下跌。由於達美航空（Delta Air Lines）發布樂觀的營收預測，令航空股大幅上漲。



圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月10日

【23:05】新領救濟人數意外下跌

美國新申領失業救濟人數按周減少5,000人，跌至22.7萬人，市場原預期會升至23.5萬人；持續申領人數則按周增加10,000人，升至196.5萬人，符合市場預期。

【22:50】達美航空漲13% 聯航美航飆12%

道指最新報44,648點，升190點或0.43%；納指最新報20,561點，跌49點或0.24%；標普500指數報6,269點，升6點或0.10%。

其中，達美航空現時升13.06%。 其他航空股也上揚，聯合航空 (United Airlines ) 、美國航空 ( American Airlines) 均漲逾12%；西南航空（Southwest Airlines）亦升逾7%。

【22:47】油價跌逾1.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶67.03美元，跌1.35美元或1.97%；倫敦布蘭特期油每桶報69.01-美元，跌1.18美元或1.68%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,070.46美元、24小時內升逾1%。