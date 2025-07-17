彭博︰港銀不良貸款高企　引發恒生交行等設「壞帳銀行」討論

香港銀行的不良貸款有上升趨勢，外電引述消息透露，一些業內人士甚至討論成立一家「壞帳銀行」，來吸收香港這個金融中心的不良債務。知情人士透露，香港一些最大銀行之間的談判仍處於初步階段，銀行在將此想法付諸行動之前將面臨重大障礙。



或效法中國不良資產管理公司允許收回部分貸款

據《彭博》引述知情人士並稱，包括恒生銀行（0011）及交通銀行等貸款機構，最近與諮詢公司接洽，並就設立專門機構來處理壞帳進行了初步討論，由於涉及私人信息，該知情人士要求匿名。

知情人士表示，其中一個做法可能是效法中國不良資產管理公司的做法，允許銀行收回至少部分貸款。由於此事尚未公開，知情人士要求匿名，目前尚不清楚該提案在銀行和香港監管機構中獲得了多少支持。

報道稱，這些討論突顯了業內人士對不良貸款累積日益增長的擔憂。截至3月底，不良貸款增至250億美元，佔總貸款的2%，創下20年來的最高水平。 惠譽評級估計，到年底這一比例可能攀升至2.3%，為亞太地區最大增幅，而且到 2026 年，貸款品質可能還會進一步惡化。

不良貸款增創下20年來最高

香港的銀行正面臨越來越大的壓力，要求它們出售以房地產資產為抵押的貸款。此前，這些貸款曾被展期或修改原始條款，以避免減損。一些銀行推遲確認減值，這在一定程度上掩蓋了更疲軟的基礎資產品質。

香港金管局表示，儘管銀行業不良貸款率略有上升，但其整體資產品質「處於可控範圍內，撥備仍然充足」。金管局數據顯示，截至2025年3月底，本地註冊銀行的總資本比率為24.2%，而主要銀行的平均流動性覆蓋率為182.5%，遠高於國際最低要求。惠譽預測，雖然貸款素質將繼續惡化，但鑑於貸款機構擁有大量緩衝資金，情況是可控的。