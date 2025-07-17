內地高溫天氣持續　農夫山泉銷量有望急升｜許繹彬

本周全球市場焦點，定必是美國狂人特朗普。雖然他上周宣布延長對等關稅暫緩期，從7月9日推遲到8月1日，但仍急不及待，近日立即宣布向各國發動新一輪貿易戰，8月1日起，美國將對歐盟進口貨物徵收30%關稅；歐盟國家因而努力與美國周旋，貿易戰發起人特朗普更表示，對歐盟關稅談判仍持開放態度。但歐盟恐防一旦與美國談判破裂而產生重大影響，因而亦快速在本周一（14日）推出新一份反制措施清單，先將對價值約6,604億港元的美國貨品徵收報復關稅，當中包括飛機、汽車及波本威士忌等暢銷產品。



歐盟貿易專員謝夫喬維奇直言，倘若美國向歐盟開徵30%關稅，實際上等同禁止歐美貿易。互相制裁的消息一出，近日強勢的美股市場隨即作出調整，日本等亞太股市亦走弱；市場避險情緒升温，近期走勢頗為淡靜的國際金價市場突然轉強，部分國際投行更唱好金價，預測今年底每盎司會達3,700美元，明年年中更可望見4,000美元。而股票市場再呈現「東升西降」的情況，內地及香港股票市場再次「完全」不受影響，受惠內地新一輪數據出爐，第二季國內生產總值（GDP）按年增長5.2%，勝預期；按季比較，第二季GDP增長1.1％；內地上半年GDP總值額660,536億元人民幣，較去年同期增長5.3%，6月進出口數據和新增貸款數據好過預期。

日前港股曾提戰年內高位

在利好數據的推動下，港股不跌反升；再加上美國批准英偉達（Nvidia）向中國銷售H20晶片，AI及晶片相關股份再度落鑊熱炒，帶動港股越戰越勇；昨日（16日）更急升至24867點，創近4個月高位，距離今年3月高位24874點，只差不足10點；可惜，尾市在科技股調頭回落下，令恒指跌至低位24517點收市，而本周成交則超過2,500億元，因而暫視作破位不成，大市呈現大漲小回的格局。

筆者認為，美國總統特朗普再次急不及待向全球發動新一輪貿易戰，令原本開始喘定及穏步上揚的美股市場，在貿易戰消息影響下，隨即調頭回落；由於美國市場再度存在很多不確定因素，在前車可鑑的情況下，資金再度由美股市場流出，轉戰內地及港股市場。再加上在北水力度仍旺盛下，港股再呈現強勢，更再一次跑贏全球。而在內地數據好壞參半的情況下，連續兩日舉行的中央城市工作會議和國家統計局會議發言中，均令投資者憧憬國內再度推出救市政策的可能，因而令中港兩地股市走勢除不受美國市場調整所拖累，再一次印證「東升西降」的言論。未來，即使美國道指及納指可能繼續呈現弱勢，但倘若納指金龍指數仍然保持強勢下，可能仍屬港股未來走勢的指標，投資者不妨多作參考，看看是否應驗。

籲投資者留意農夫山泉

另外，內地高溫範圍繼續擴大，多個地區氣溫升至40度以上，受高溫高濕天氣影響，未來部分地區的體感溫度將超過50度，中央氣象局呼籲民眾不要在高溫時段長時間處於戶外，以防中暑；而適逢暑假，到訪內地的遊客相信亦會不斷增多，在高温下定必需要多喝飲料消暑，因而有機會帶動農夫山泉（9633）銷量急升，從而有利其未來盈利，而股價近日亦見有所異動，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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